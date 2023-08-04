НАСА утвердило экипаж Crew Dragon с россиянином в составе

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    Назван ущерб Украины из-за прекращения зерновой сделки
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    12 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    21:51Экс-сенатора в Новосибирске обвинили в мошенничестве и даче взятки

    Депутата Заксобрания Новосибирской области и экс-члена Совфеда Владимира Лаптева обвинили в мошенничестве и коррупции, в том числе в подкупе судьи финиками и сладостями, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента области.

    21:42Центральный банк стран Западной Африки закрыл свои отделения в Нигере

    Центральный банк государств Западной Африки объявил о закрытии своих отделений в Нигере до нового уведомления, сообщили СМИ.

    21:33Умер актер сериалов «Во все тяжкие» и «Секс в большом городе»

    Актер Марк Марголис, сыгравший одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие», умер в США в возрасте 83 лет, сообщил портал The Hollywood Reporter.

    21:24Назван ущерб Украины из-за прекращения зерновой сделки

    Украина недополучит 2 млрд долларов валютной выручки в 2023 году из-за выхода России из зерновой сделки, считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

    21:15НАСА утвердило экипаж Crew Dragon с россиянином в составе

    Утвержден восьмой состав экипажа Crew Dragon, куда вошел россиянин Александр Гребенкин, сообщили в НАСА.

    21:04Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении границы военными вертолетами

    Варшава передала ноту о якобы нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши, в ней не содержится неопровержимых доказательств, сообщили в МИД Белоруссии.

    20:55Эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине в 2024 году

    На Украине сокращаются посевные площади, поскольку производители зерна не надеются на быстрое разрешение ситуации с блокировкой портов и возвращением России в зерновую сделку, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее сообщалось, что украинские аграрии сокращают посевы из-за проблем с экспортом зерна.

    20:52Глава Росатома назвал Северск будущим центром мировых ядерных технологий

    Закрытый город Северск в Томской области может стать центром мировых ядерных технологий, где будут тиражировать успешный опыт – такой, как строящийся реактор нового поколения БРЕСТ-ОД-300, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на строительной площадке.

    20:43Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    20:34«Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд

    В Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече, об этом заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик.

    20:25Эксперт назвал эффективные способы защиты дачного участка от кротов и землероек

    Для того чтобы избавиться от земляных вредителей на участке, сначала следует полностью очистить территорию от мусора, причем как от пищевого, так и от строительного, а также применить специальные ловушки или химию, сказал газете ВЗГЛЯД технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков, рассказывая о причинах нашествия подземных грызунов на даче и способов борьбы с ними.

    20:24Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    20:12Алексей Швед покинул баскетбольный клуб ЦСКА

    Российский защитник Алексей Швед сообщил, что покидает московский баскетбольный клуб ЦСКА.

    20:01Депутат: ООН попустительствует военным преступлениям ВСУ

    Для ООН стало традицией закрывать глаза на военные преступления ВСУ и попустительски относиться к убийству мирных жителей. Россия ведет свое расследование этих преступлений, чтобы не дать виновным уйти от ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Олег Матвейчев. Ранее в ООН отказались комментировать видео с расстрелом украинскими военными мирных жителей.

    19:59Саудовская Аравия подтвердила намерение провести встречу по Украине

    Встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств, сообщило Саудовское агентство печати.

    4 августа 2023, 21:15

    НАСА утвердило экипаж Crew Dragon с россиянином в составе

    НАСА утвердило состав восьмого экипажа космического корабля Crew Dragon с россиянином

    Tекст: Кристина Цыцура

    Утвержден восьмой состав экипажа Crew Dragon, куда вошел россиянин Александр Гребенкин, сообщили в НАСА.

    Командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, борт-инженер Джанетт Эппс и борт-инженер Александр Гребенкин войдут в состав 70-го и 71-го экипажа станции, полет запланирован на начало 2024 года, передает РИА «Новости».

    Полет станет восьмым регулярным рейсом на МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, он выполняется по контракту с НАСА компанией SpaceX.

    Полет Гребенкина пройдет по программе перекрестных полетов между Россией и США, это соглашение было подписано в июле 2022 года.

    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 20:12
    США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку

    Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (42)
    3 августа 2023, 04:12
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальная цель американских властей, на уровне Госдепа выступивших за сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключается в получении доступа на российские базы СНВ и данным о развитии российского стратегического арсенала, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства России в США, назвал «пустым сотрясанием воздуха» заявление Госдепартамента о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам американской нацбезопасности.

    Дипломат отметил, что американская сторона уже давно нарушает дух и букву этого соглашения. Вашингтон не соблюдает не только установки, заложенные в преамбуле ДСНВ, но также центральные лимиты Договора, ограничивающих количество стратвооружений. По словам посла России, Вашингтон нелигитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ. Речь идет о пусковых установках и тяжелых бомбардировщиках, уточнил он. Причем американская сторона игнорировала неоднократные требования России устранить эту проблему, указал Антонов.

    Он добавил, что попытки Вашингтона рассматривать тему ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Развязанная властями США гибридная война против России стала более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, подчеркнул он.

    В Госдепе ранее заявили, что США готовы проводить консультации и работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по ДСНВ.

    В Кремле также выражали готовность к переговорам с Вашингтоном по контролю над вооружениями, отмечая, что Москва ждет конкретных предложений от США по дипломатическим каналам.

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    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

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    4 августа 2023, 09:40
    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

    Песков: Россия не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о возвращении к зерновой сделке

    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отрицательно ответил на вопрос РИА «Новости», готовы ли российские власти верить обещаниям Вашингтона и вернуться к договоренностям о поставках зерна.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предпринять меры для обеспечения экспорта российского продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке.

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    4 августа 2023, 14:09
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Москва ждет от Вашингтона не обещаний, а выполнения части зерновой сделки, которая касается российского экспорта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

    По словам Пескова, США при желании могут поспособствовать выполнению причитающейся России части зерновой сделки. «Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что от Вашингтона никто не ждет обеспечения безопасности в этой сфере.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предпринять меры для обеспечения экспорта российского продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке. В ответ Песков заявил, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона.

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    4 августа 2023, 11:52
    Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке

    Сенатор Долгов: Возобновление зерновой сделки возможно только в случае реального выполнения обязательств в рамках договоренностей

    Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    У американцев было много времени на выполнение обязательств по зерновой сделке, но ни одно из них так и не было реализовано. Поэтому возобновлять соглашение, основываясь на устных «гарантиях» Вашингтона, России нет никакого смысла. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку.

    «Москва не будет верить обещаниям Вашингтона о содействии экспорту российского продовольствия в случае возвращения в зерновую сделку. Рассматривать возможность возобновления договоренностей можно только после конкретных действий со стороны западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «На данный момент мы видим, что свою часть сделки не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина. Поэтому никакие устные или письменные договоренности не могут служить гарантией исполнения США данного ими обещания», – отмечает собеседник.

    «Зерновая сделка длилась достаточно долго, у всех сторон был шанс проявить себя. Но договор использовался против России как с военной, так и с экономической точки зрения. Москва же делала все необходимое со своей стороны», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна.

    Песков ранее уже говорил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, но только после того как будут выполнены российские условия. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Москва вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь ее условий.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может возобновить соглашение, но только если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания. В качестве первого обязательства глава государства назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки». Также он отметил необходимость восстановления гуманитарной сути сделки.

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    3 августа 2023, 18:50
    США ввели санкции против трех институтов РАН

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

    Из санкционного перечня убрали принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву яхту Addiction, которая ходила под флагом Мальты, передает ТАСС.

    В отношении Института твердого тела РАН американские рестрикции уже действовали, санкции были введены из-за нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы.

    Ранее The Guardian писала, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

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    1 августа 2023, 23:07
    Захарова указала постпреду США при ООН на «козни» Вашингтона в зерновой сделке

    Захарова указала постпреду США при ООН Томас-Гринфилд на ответственность Вашингтона за провал зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о роли Вашингтона в зерновой сделке.

    Томас-Гринфилд спросили, будут ли США способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России. Постпред заявила, что участие США в зерновой сделке «заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений», а при отказе Москвы продлить сделку, «и эта часть сделки больше не работает», передает ТАСС.

    При этом Томас-Гринфилд заявила: «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям. Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого». Она выразила надежду на возобновление сделки, но добавила, что «надежды осталось мало».

    Захарова, комментируя слова Томас-Гринфилд, указала в Telegram, что «эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США». В МИД России призвали «не делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия». По словам Захаровой, США «лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

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    2 августа 2023, 21:59
    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.

    На вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе Роскомнадзора дали однозначный отрицательный ответ, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В Роскомнадзоре сообщали, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

    Ранее в Ростехе запретили использование iPhone в служебных целях.

    Напомним также, в начале июня Верховный суд России признал законность штрафа ФАС в отношении американской Apple на 906 млн рублей.

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    3 августа 2023, 03:53
    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада

    WSJ: Экономика России показала свою прочность перед западными санкциями

    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская экономика продемонстрировала свою прочность и выдержала испытание западными санкциями, пишут американские СМИ.

    Как отмечается в статье The Wall Street Journal, план Запада «быстро поставить российскую экономику на колени» после начала спецоперации на Украине «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

    Источники издания говорят, что Россия испытывала проблемы с импортом микрочипов, однако в итоге их удалось решить. У ВС РФ есть возможность наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе, сказано в публикации, передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что российскую нефть, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжают покупать. Добыча углеводородов снизилась лишь незначительно, констатирует WSJ.

    Эксперты издания считают, что факторами устойчивости экономики России стали значительные государственные вливания, развитие военно-промышленного комплекса, а также переориентация торговли на восточных партнеров – Китай и Индию.

    Британские СМИ ранее писали, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

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    2 августа 2023, 08:42
    Пентагон признал неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне

    Пентагон: Спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК функционировать на нужном уровне

    Tекст: Алина Власенко

    Спецоперация на Украине показала, что военно-промышленный комплекс США не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    По словам Карлин, спецоперация на Украине заставила американские власти осознать необходимость устроить турбонаддув для военно-промышленной базы США. Он подчеркнул, что в настоящее время американская военно-промышленная база не способна функционировать на нужном уровне, передает ТАСС.

    В этой связи Карлин подчеркнула, что Вашингтон увеличил финансирование ВПК, чтобы гарантировать надлежащие результаты.

    Ранее Bloomberg сообщал, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.

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    3 августа 2023, 21:57
    В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    В США задержан американский военный моряк по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили в американском минюсте.

    Сообщается, что 26-летний Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайской разведке фото и видеоматериалы за вознаграждение, которое составило около 15 тыс. долларов, передает РИА «Новости».    

    Так, моряк украл планы военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежи радиолокационной системы, данные об охране одной из баз американских ВМС.

    Мужчине предъявили обвинение в сговоре и незаконном получении денежных средств, за это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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