МО: 12-й ЦНИИ максимально приблизит условия испытаний к натурным взрывным экспериментам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, начальник 12-го ГУ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников рассказал, что проведенная модернизация экспериментально-испытательной базы 12-го ЦНИИ Минобороны позволит максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам, сократить сроки госиспытаний и увеличить пропускную способность института, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что члагодаря совершенствованию экспериментальной института кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания. Также в научно-испытательном комплексе 12-го ЦНИИ Шойгу доложили о проводимых учреждением исследованиях.

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на оружие, технику и людей, а также разработка рекомендаций по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Кроме того, институт проводит научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.

Ранее заместитель начальника отдела 12-го ЦНИИ Минобороны подполковник Дмитрий Сосков сообщил, что военные начали испытывать электромагнитное оружие нелетального воздействия, которое можно эффективно применять в локальных конфликтах.