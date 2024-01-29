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МО: 12-й ЦНИИ максимально приблизит условия испытаний к натурным взрывным экспериментам
Модернизация экспериментально-испытательной базы 12-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России сократит сроки госиспытаний, увеличит пропускную способность ЦНИИ и максимально приблизит условия испытаний к натурным взрывным экспериментам, сообщили в Минобороны России по итогам инспекции института министром обороны России Сергеем Шойгу.
Как говорится в сообщении, начальник 12-го ГУ МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников рассказал, что проведенная модернизация экспериментально-испытательной базы 12-го ЦНИИ Минобороны позволит максимально приблизить условия испытаний к натурным взрывным экспериментам, сократить сроки госиспытаний и увеличить пропускную способность института, передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что члагодаря совершенствованию экспериментальной института кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания. Также в научно-испытательном комплексе 12-го ЦНИИ Шойгу доложили о проводимых учреждением исследованиях.
В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на оружие, технику и людей, а также разработка рекомендаций по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Кроме того, институт проводит научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.
Ранее заместитель начальника отдела 12-го ЦНИИ Минобороны подполковник Дмитрий Сосков сообщил, что военные начали испытывать электромагнитное оружие нелетального воздействия, которое можно эффективно применять в локальных конфликтах.