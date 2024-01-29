Выборы-2024: Победитель всегда учитывает мнение оппозиционных избирателей

Член ОП Камчатского края Андрей Метелица: Победитель на выборах всегда учитывает мнение оппозиционных избирателей

Tекст: Олег Исайченко

«У нас есть реальная возможность поучаствовать в историческом событии и выбрать главу государства. Шанс определить свое будущее представляется нечасто, и это обязательно надо сделать», – сказал Андрей Метелица, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Камчатского края, член Общественной палаты Камчатского края.

«Обращусь к тем, кто не хочет или ленится идти на выборы – много лет назад люди боролись и бились за возможность получить право голоса. Теперь оно есть у всех, поэтому не стоит им пренебрегать и стеснительно сидеть на диване», – добавил собеседник.

«Важно понять, что выборы дают каждому из нас реальную возможность быть услышанными. Гражданин – это своего рода микрочастица страны. И когда граждане собираются в одно целое и действуют сообща, получается полноценный организм, истинное государство», – указал спикер.

«Более того, голосовать важно вне зависимости от политических взглядов. Ведь победивший кандидат будет видеть процентное соотношение голосов. И это позволит ему понять, в каком направлении вести свою политику, какие аспекты ему стоит учесть, какие пункты предвыборной кампании оппонента стоит учесть для того, чтобы население жило комфортно. А ведь каждый из нас хочет одного – жить хорошо, и победитель на выборах это учитывает», – заключил Метелица.