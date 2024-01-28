К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.9 комментариев
Взрывотехники успешно обезвредили найденный в белгородском селе боеприпас
Специалисты успешно ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в селе Стрелецкое Белгородской области, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова.
Она уточнила, что жертв и пострадавших нет. Также нет разрушенных жилых и нежилых построек на территории села. По словам Куташовой, жители могут возвращаться в свои дома, передает РИА «Новости».
Она выразила благодарность военнослужащим, сотрудникам МЧС, полиции и теробороны, а также своим землякам за понимание и четкие действия.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.