Захарова высмеяла статью The Telegraph о «российском» беспилотнике на коронации Карла III

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказала Захарова в своем Telegram-канале, таблоид The Telegraph поведал претендующую на приз «Русофобия месяца» душераздирающую историю, опубликовав статью о том, как российское посольство в Лондоне якобы чуть не сорвало коронацию Карла III в мае 2023 года. Захарова добавила, что, во время сакральной церемонии над Букингемским дворцом барражировал неопознанный беспилотник.

По ее словам, полиция, сразу стала подозревать посольство России, а через некоторое время выяснилось, что беспилотник запустил некий Валид Марай, 36 лет, гражданин США. Захарова отметила, что на ее взгляд, если бы версия с российским посольством возобладала, дело закончилось бы высылкой дипломатов, так Валид Марай отделался штрафом в 5 тыс. фунтов.

Ранее Захарова отметила, что заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, является «абсолютно безумным и оторванным от реалий».