В Москве из ДК «Красный Октябрь» эвакуировались 450 человек из-за короткого замыкания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, в ДК «Красный Октябрь» произошло короткое замыкание в электрощитовой, из здания вышли порядка 450 человек, передает ТАСС.

Как отметили в МЧС, пострадавших в результате происшествия нет, здание осмотрено, опасности нет.

Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар.