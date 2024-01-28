К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.6 комментариев
В Москве из ДК «Красный Октябрь» эвакуировались 450 человек из-за короткого замыкания
Около 450 человек самостоятельно эвакуировались из Дворца культуры «Красный Октябрь», расположенного на Вишневской улице в Москве, где произошло короткое замыкание, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как сообщили в пресс-службе, в ДК «Красный Октябрь» произошло короткое замыкание в электрощитовой, из здания вышли порядка 450 человек, передает ТАСС.
Как отметили в МЧС, пострадавших в результате происшествия нет, здание осмотрено, опасности нет.
Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар.