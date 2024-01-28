Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.10 комментариев
Театр сатиры загорелся в центре Москвы
Пожар начался в Московском академическом театре Сатиры в центре Москвы, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, на Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры, с крыши здания поднимается дым, на место выехали значительные силы пожарных.