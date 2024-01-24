Госдума приняла обращение в связи с участием наемников из Франции в преступлениях Киева

Tекст: Ольга Никитина

В обращении подчеркивается, что несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в боевых действиях на Украине, об обратном свидетельствует объективная информация о потерях неонацистских подразделений, передает ТАСС.

Депутаты задались вопросом о том, наследниками кого являются Франция и французы – легендарного президента Франции генерала де Голля или коллаборанта-преступника маршала Петена с эсэсовцами дивизии «Шарлемань». Также они спросили, ради чего умирают французы на украинской земле.

В Госдуме выразили сожаления, что французские власти продлевают агонию нацистского киевского режима. Подчеркивается также, что выполнение задач СВО на Украине создаст предпосылки к созданию новой архитектуры безопасности на европейском континенте.

Как подчеркивали ранее в Кремле, Москва настаивает на том, что располагает надежной информацией о том, что французские наемники находятся на Украине.