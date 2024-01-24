Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
Командир диверсионной группы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковник Олег Бабий был ликвидирован в России при выполнении диверсионной атаки, сообщили в ГУР МО Украины.
Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.
В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.
Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.
15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.