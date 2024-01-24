Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

Tекст: Ольга Никитина

Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.

В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.

Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.