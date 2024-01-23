Пентагон рассказал о жалобах Киева на отсутствие боеприпасов

Пентагон заявил о регулярных сообщениях из Киева об отсутствии боеприпасов

Tекст: Денис Тельманов

Она отметила, что Пентагон получает отчеты украинского правительства, Минобороны и Генштаба Украины, в которых излагается обеспокоенность «тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», передает ТАСС слова Уолландер.

Она добавила, что украинцы «чувствуют себя скованными» и «просят больше боеприпасов», однако подчеркнула, что «это не ново», поскольку Киев запрашивает «существенные объемы боеприпасов на протяжении всего конфликта».

Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили в провале наступления Киев и Запад. Они винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.