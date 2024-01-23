Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.9 комментариев
Пентагон рассказал о жалобах Киева на отсутствие боеприпасов
Пентагон заявил о регулярных сообщениях из Киева об отсутствии боеприпасов
После приостановки основной части американской военной помощи Киев стал утверждать, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины теперь не имеют нужных боеприпасов, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
Она отметила, что Пентагон получает отчеты украинского правительства, Минобороны и Генштаба Украины, в которых излагается обеспокоенность «тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», передает ТАСС слова Уолландер.
Она добавила, что украинцы «чувствуют себя скованными» и «просят больше боеприпасов», однако подчеркнула, что «это не ново», поскольку Киев запрашивает «существенные объемы боеприпасов на протяжении всего конфликта».
Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили в провале наступления Киев и Запад. Они винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.