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    Зеленский решил узаконить терроризм против России
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
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    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    Хуситы нанесли ракетный удар по судну ВМС США в Аденском заливе
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    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

    37 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    71 комментарий
    23 января 2024, 04:18 • Новости дня

    Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Турции

    Сергей Лавров и глава МИД Турции указали на важность координации по Ближнему Востоку и Закавказью

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели встречу в штаб-квартире ООН, в ходе которой подтвердили необходимость координации шагов для решения острых проблем на Ближнем Востоке и в Закавказье, сообщили в МИД России.

    «Проведен обмен мнениями по ряду международных сюжетов. Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», – приводит ТАСС сообщение российского МИДа.

    Также министры затронули ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере и обсудили график предстоящих двусторонних контактов.

    «Подчеркнута важность продолжения совместной работы в интересах поддержания и дальнейшего расширения взаимовыгодных связей», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Анкаре заявили об ожидании визита Владимира Путина в Турцию в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.


    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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    22 января 2024, 22:30 • Новости дня
    Блиновскую увезли в СИЗО «Печатники»

    Блогера Елену Блиновскую после суда отправили в СИЗО №6 «Печатники» в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, направлена по решению суда в московский следственный изолятор №6 «Печатники».

    «После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО №6», –  передает ТАСС сообщение столичной прокуратуры.

    Решение о помещении Блиновской под стражу принял в понедельник Замоскворецкий суд Москвы. Председатель суда Артем Устинов объявил об удовлетворении ходатайства следствия об аресте подсудимой.

    Следствие полагает, что она нарушила ранее установленные ей ограничения в рамках избранного для нее домашнего ареста и общалась со свидетелями по делу во время вечеринки у нее дома.

    Ожидается, что защита обжалует ужесточение меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что Блиновской предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В конце декабря Блиновская подала иск против ФНС с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей.

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    22 января 2024, 14:06 • Новости дня
    Подростки из Новороссии передали данные о расположении ВС России Киеву

    В МВД зафиксировали факты передачи подростками из Новороссии данных о расположении ВС России Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии, сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник.

    По его словам, большую опасность представляет влияние прислужников ВСУ на подрастающее поколение в новых регионах, где неоднократно были зафиксированы факты передачи несовершеннолетними сведений о расположении российских военнослужащих, передает ТАСС.

    Колесник напомнил, что в ноябре прошлого года представитель ВСУ в переписке в Telegram уговорил 15-летнего жителя Херсонской области за деньги прислать фото военной техники – из-за этого его отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

    Кроме того, по данным представителя МВД, в Запорожской области правоохранительными органами была выявлена и пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, участники которой были завербованы в различное время в 2022 году.

    Отмечается, что участники группы причастны к покушению на жизнь военнослужащих, представителей в органах власти и общественных объединениях.

    Ранее на территории ЛНР была задержана гражданка Украины, которая передавала ВСУ данные о российских военнослужащих.

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    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про возвращение Аляски

    Медведев с юмором прокомментировал слова представителя Госдепа про возвращение Аляски России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    22 января 2024, 19:11 • Новости дня
    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть

    Юрист Виноградов объяснил оплату штрафа в миллиард рублей компанией Apple

    Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Компания Apple понесла заслуженное наказание за пагубное использование доминирующего положения на рынке. Если западные компании хотят вести деятельность в России, то они должны соблюдать отечественное законодательство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Вадим Виноградов. Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей.

    «Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать – отреагировала на очевидное нарушение российского законодательства. Неважно, кто переступает черту: рядовой индивидуальный предприниматель или транснациональный ИТ-гигант. Имеющиеся в стране нормы ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех», – сказал Вадим Виноградов, декан института права ВШЭ, член РОЦИТ.

    «Между тем сам факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок, и она планирует продолжать свою деятельность на территории нашей страны. Соответственно, если ты хочешь работать в РФ, то соблюдение местного законодательства должно стать твоей прямой обязанностью», – подчеркивает эксперт.

    «К сожалению, чтобы понять эту простую истину, компании пришлось потерять огромные деньги, хотя этого вполне можно было избежать. Отмечу, что произошедшее ставит аналогичные вопросы и по отношению к другим ИТ-гигантам, которые продолжают уклоняться от исполнения законодательства РФ», – поясняет собеседник.

    «Так, Google задолжала отечественным фирмам уже более 20,3 млрд рублей. Известно, что временный управляющий уже обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Судя по всему, компания будет продолжать попытки избежать выплат по обязательствам. Однако в этом случае наказание постигнет и ее, поскольку, как показала история с Apple, российский закон невозможно обмануть», – резюмирует Виноградов.

    Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей. Об этом на своем официальном сайте сообщила ФАС. Еще в 2022 году служба признала ИТ-гиганта виновным в нарушении российского законодательства. Фирма навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS использование собственных платежных инструментов.

    Правила App Store запрещали специалистам информировать клиентов внутри созданных ими программ о возможности перевода средств за пределами магазина американской компании. Apple настаивала на удалениях ссылок, оставленных разработчиками, для перехода на альтернативные интернет-ресурсы.

    Кроме того, IT-гигант сознательно изменял функционал приложений таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. При нарушении перечисленных требований Apple не допускала размещения утилиты в App Store.

    Законность штрафа ФАС в отношении американской компании еще летом признали в Верховном суде России. Ее обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Оплату необходимой суммы компания произвела еще 19 января. Все перечисленные средства поступили в бюджет РФ.

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    22 января 2024, 19:44 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия готова начать переговоры по Украине, но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима, а как преодолеть десятилетнее разграбление страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

    Как указал Лавров, после реализации целей спецоперации или военным или мирным путем все россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем и всегда сохраняет готовность к переговорам, передает ТАСС.

    Но, по его словам, только «к переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом».

    Ранее Лавров заявил, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    22 января 2024, 19:52 • Новости дня
    В Турции назвали дату голосования о вступлении Швеции в НАТО

    CNN: Парламент Турции может провести голосование о вступлении Швеции в НАТО 23 января

    Tекст: Валентина Григоренко

    Генеральная ассамблея парламента Турции 23 января может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN Turk, соответствующий вопрос планируется внести в повестку заседания, передает ТАСС.

    В декабре комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Фидан не исключил ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО до конца года.

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    22 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Анкара потребовала информирования от западной разведки об операциях в стране

    Hurriyet: Западная разведка не сможет совершать операции в Турции без предоставления данных правительству

    Tекст: Александра Юдина

    Западные разведывательные организации не смогут совершать операции в Турции без предоставления информации об этом Анкаре, пишет газета Hurriyet.

    По информации анонимного дипломата, ряд западных разведывательных организаций получил возможность вести в Турции бизнес – приезжать и уезжать без разрешения. В этой связи Анкара заявила о неприемлемости таких перемещений, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник издания, представители западных спецслужб отреагировали «жестко», однако Анкара не изменила принципиальной позиции.

    Известно, что западные спецслужбы в ответ пустили слух, что это происходит из-за поддержки турецких властей Ирана, однако ничего не изменилось – Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию.

    «Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию», – резюмировал источник газеты.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган научился получать, что хочет, несмотря на сопротивление США.

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    22 января 2024, 22:49 • Новости дня
    Жители Кипра несут к посольству России цветы в память о жертвах ВСУ в Донецке

    Жители Кипра несут к посольству России цветы в память о погибших в результате обстрела ВСУ на рынке в Донецке

    Tекст: Денис Тельманов

    Акция поминовения жертв в Донецке, погибших в результате удара вооруженных сил Украины, прошла у посольства России на Кипре в Никосии.

    «Мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших в Донецке, мы выступаем против нынешнего фашистского правления на Украине, посмотрите сколько людей, в том числе детей погибает», – заявил один из организаторов акции Карлос Касапи, передает ТАСС.

    Отмечается, что киприоты принесли к ограде российской дипмиссии белые цветы и мягкие игрушки. Были также зажжены 28 лампад по числу жертв теракта.

    «Это говорит о поддержке со стороны простых киприотов и наших соотечественников, ведь горе границ не имеет», – приводит ТАСС слова посла России на Кипре Мурата Зязикова.

    Он добавил, что Россия категорически осудила варварский удар по рынку Донецка, где погибли и были ранены десятки мирных людей.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев вооружениями Запада методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России. При этом российский министр отметил, что «торговцев смертью» это не смущает и большая часть стран – членов ЕС продолжают выполнять приказы США, поставляя оружие Киеву.

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка утром 21 января. Погибли 27 человек, 25 получили ранения.



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    22 января 2024, 18:56 • Новости дня
    Лавров: Запад мешает мирному урегулированию на Украине

    Лавров: Запад мешает мирному урегулированию на Украине, а Киев находится «в агонии»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Большинство экспертов осознают, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

    Как указал Лавров, в настоящее время большинству неангажированных экспертов очевидно, что главным фактором, который препятствует поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка со стороны Запада киевского режима, несмотря на его очевидную агонию и неспособность добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России или, «как стали говорить в последнее время, хотя бы по ослаблению моей страны», передает ТАСС.

    По его словам, сейчас реальность такая, что, несмотря на полный провал украинских военных, «западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния».

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина не станет вести мирные переговоры с Россией, а «выдвинет ей ультиматум».

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    22 января 2024, 09:52 • Новости дня
    В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

    Дипломатический источник: В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил информированный дипломатический источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Турции рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.

    Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию.

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    23 января 2024, 00:19 • Новости дня
    В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

    Вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в Петербурге в возрасте 51 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) умер в Петербурге в возрасте 51 года.

    «Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», – передает ТАСС сообщение редактора портала «Культура Петербурга» Кирилла Рейна в его блоге.

    Причины смерти музыканта не раскрываются. Отмечается, что помимо исполнения песен, Ефременко был автором текстов.

    Marksheider Kunst был образована в 1992 году студентами Горного университета и одними из первых начала исполнять музыку в стиле ска, румбы, афробит и сальсы. Песни группы звучат во многих фильмах, в частности «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе – 2».

    Ранее сообщалось, что в Одессе умер от остановки сердца актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», литератор и драматург Евгений Хаит.

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    22 января 2024, 14:24 • Новости дня
    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию

    Политолог Федорова: Граждане считают, что именно Владимир Путин способен обеспечить высокий уровень жизни в стране

    Политолог: Россияне поддержкой выдвижения Путина выразили гражданскую позицию
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордные показатели кампании по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина демонстрируют сильную гражданскую позицию россиян. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч.

    «Российское общество переживает исторический максимум поддержки Владимира Путина. Уровень одобрения беспрецедентный. Вокруг кандидата сплотились все слои населения нашей огромной страны. Граждане видят изменения к лучшему, произошедшие в их жизни за последние годы, и хотят сохранить заданный курс», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Более того, россияне прекрасно осознают, что за последние несколько лет государство столкнулось с существенными внешнеполитическими вызовами. По их мнению, именно Владимир Путин способен преодолеть все образовавшиеся трудности», – отмечает эксперт.

    «Этим и объясняются столь внушительные результаты кампании по сбору подписей за кандидата. Уже сейчас его поддержали три миллиона человек. Показатель в несколько раз превышает число людей, решивших оставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в 2018 году», – подчеркивает собеседница.

    «Мы имеем дело с колоссальным проявлением гражданской позиции. Жители России добровольно, осознавая всю важность этого действия, буквально с утра ждут открытия избирательных штабов, чтобы выразить свое мнение и поддержать человека, способного сделать их жизни лучше», – считает она.

    «Нельзя не отметить и неоценимый вклад людей, работающих в рамках этой кампании. Тысячи волонтеров по всей стране с гордостью занимаются сбором подписей. Без них столь поразительные результаты были бы невозможны», – резюмирует Федорова.

    Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Об этом сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков. Данный результат был обеспечен в период с 23 декабря по 22 января.

    «Такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – подчеркнул он.

    По словам сопредседателя избирательного штаба Марьяны Лысенко, в ЦИК было предоставлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. Она отметила, что кампания фактически пришлась на новогодние праздники. «Люди работали самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – подчеркнула она.

    Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. Отмечается, что к составлению перечня, поданного в ЦИК, подходили с максимальной строгостью.

    «Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – отметил Блажеев. Подписи избирателей, необходимые для регистрации Владимира Путина, были переданы в Центризбирком в понедельник. Сами выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.

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    22 января 2024, 22:37 • Новости дня
    Из-за непогоды в Петербурге 15 самолетов ушли на запасные аэродромы

    В аэропорту Пулково из-за непогоды 15 самолетов в Петербурге ушли на запасные аэродромы

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за сильного бокового ветра в Петербурге 15 самолетов, летевших в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы, сообщает Росавиация.

    «В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково сильный порывистый боковой ветер... На 21:30 мск 15 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно ушли на запасные аэродромы», – приводит ТАСС сообщение авиационного ведомства.

    Агентство отмечает, что администрация губернатора продлила желтый уровень погодной опасности до 13:00 23 января. Причиной стал сильный ветер с порывами до 15–18 м/с и гололедно-изморозевые отложения с налипанием мокрого снега.

    Из-за непогоды отменили запланированную разводку мостов для прохода двух ледоколов в ночь с 22 на 23 января.

    Ранее сообщалось, что на трассе М-12 «Восток» на время перекрыли движение из-за непогоды.

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    22 января 2024, 23:30 • Новости дня
    В больницах Донецка остаются 20 пострадавших от украинского обстрела

    Tекст: Денис Тельманов

    В больницах остаются 20 пострадавших от артиллерийского обстрела Донецка Вооруженными силами Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Одна женщина находится в тяжелом состоянии... два человека, скажем так, идут на поправку. Остальные средней степени тяжести. К сожалению, там есть повреждения – конечности, достаточно серьезно», – передает слова Пушилина ТАСС.

    Он уточнил, что обстрел украинские войска вели со стороны Курахово из орудий западного производства калибром 155 мм неизбирательными снарядами, осколки которых «летят по всем направлениям».

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка утром 21 января. Погибли 27 человек, 25 получили ранения.

    Ранее сообщалось, что акция поминовения жертв в Донецке прошла у посольства России на Кипре в Никосии. Киприоты принесли к ограде российской дипмиссии белые цветы и мягкие игрушки. Были также зажжены 28 лампад по числу жертв теракта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев вооружениями Запада методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России. При этом российский министр отметил, что «торговцев смертью» это не смущает и большая часть стран – членов ЕС продолжают выполнять приказы США, поставляя оружие Киеву.


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