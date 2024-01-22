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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

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    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

    32 комментария
    22 января 2024, 09:52 • Новости дня

    В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

    Дипломатический источник: В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил информированный дипломатический источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Турции рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время, но согласованной даты пока нет.

    Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию.

    20 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Третье за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой Анталье

    Tекст: Кристина Цыцура

    Третье за неделю тело местные жители обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

    Сотрудники отеля в районе Кадрие обнаружили тело молодой девушки на пляже, сейчас на месте работает полиция. Тело направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти, передает РИА «Новости».

    В четверг обнаружили останки девочки около 10 лет на пляже района Конаклы в Анталье. В среду сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили тело без головы и правой руки.

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    21 января 2024, 14:26 • Новости дня
    Стала известна причина перекрытия Босфора

    Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера

    Стала известна причина перекрытия Босфора
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил источник в береговой охране Турции.

    Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.

    По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.

    Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    19 января 2024, 10:46 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 79% россиян

    ФОМ: Путину доверяют 79% россиян, его работу положительно оценивают 81%

    Опрос: Путину доверяют 79% россиян
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 81%, следует из результатов опроса ФОМ.

    По данным исследования, о доверии президенту России заявили 79% респондентов, 12% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства на его посту положительно оценивают 81% опрошенных, недовольны его работой 9%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен 12–14 января 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    19 января 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин на Крещение окунулся в прорубь

    Представитель Кремля Песков: Путин на Крещение по традиции окунулся в прорубь

    Путин на Крещение окунулся в прорубь
    @ Alexei Druzhinin/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ночь на 19 января окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин соблюдает эту традицию, поэтому и в этом году окунулся в прорубь по случаю Крещения, передает ТАСС.

    Россияне в этом году отпраздновали Крещение, окунувшись в прорубь.

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    20 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Песков отказался назвать дату визита Путина в Турцию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он сказал, что дата будет сообщена своевременно, передает ТАСС.

    Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источник писали, что власти Турции ожидают визит президента России Владимира Путина 12 февраля. Дополнительные подробности визита не сообщались.

    Также в Иране анонсировали визит президента Эбрахима Раиси в Турцию.

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    21 января 2024, 11:11 • Новости дня
    В турецкой Анталье нашли тело пропавшей без вести девушки

    Hurriyet: Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести девушке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей почти две недели назад девушке, сообщила газета Hurriyet.

    Не менее пяти тел обнаружены за эту неделю на пляжах в турецкой провинции Анталья, некоторые обезображены или лишены частей тел. Тела направили на судмедэкспертизу.

    Как пишет издание, полиция предполагает, что найденное на пляже в районе Кадрие тело принадлежит пропавшей без вести в Анталье Мерве Алмас. Родственников девушки вызвали из Стамбула для ДНК-тестов, передает РИА «Новости».

    Последний раз погибшую видели у водопадов Дюден в центре Антальи 4 января.

    Ранее сообщалось, что в Турции пропала отдыхавшая в этой стране жительница Кирова.

    Напомним, в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в лесном массиве города Кемер обнаружено тело пропавшей 4 января в поселке Кириш российской туристки.

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    19 января 2024, 12:59 • Новости дня
    РСТ: Летний отдых в Турции за год подешевел на 20%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдых в Турции летом 2024 года обойдется россиянам на более чем 20% дешевле, чем летом прошлого года, продажи на направлении выросли в два-три раза, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

    Как говорится в сообщении, отдых в Турции подешевел по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, отельеры учли неудачный прошлогодний опыт и предложили более привлекательные цены, из-за чего в январе продажи у некоторых туроператоров выросли в два и даже в три раза, передает ТАСС.

    Глава комитета РСТ по агентской деятельности и гендиректор сети турагентств «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов пояснил, что на снижение цен влияет и снизившийся курс евро. По его словам, в первый рабочий день нового года был зафиксирован резкий всплеск продаж путевок, а на второй рабочей неделе объем по Турции удвоился.

    «Она у нас за это время с пятого места в рейтинге продаж передвинулась на третье. И это продажи не зимних туров, а на март-май, начало лета – то есть по акциям раннего бронирования», – сказал эксперт.

    Напомним, в декабре Турция сравнялась с Кубой по стоимости новогоднего отдыха.

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    21 января 2024, 12:57 • Новости дня
    Транзит судов через Босфор приостановили

    Береговая охрана: Транзит судов через Босфор с юга на север приостановлен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с шести утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.

    По данным ведомства, транзит судов с юга на север приостановили с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) до полуночи, при этом с севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра, передает РИА «Новости». Причины решения не указаны.

    Ранее в воскресенье в береговой охране сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    20 января 2024, 14:14 • Новости дня
    Буровая установка повредила туннель линии метро в Стамбуле

    Sozcu: Буровая установка повредила туннель линии метро в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В турецком Стамбуле в ходе строительных работ буровая установка повредила туннель линии метро, ведущей в новый международный аэропорт, пишет газета Sozcu.

    По данным издания Sozcu, буровая установка принадлежит компании, осуществляющей работы над линией метро М11, передает РИА «Новости». Установка пробила потолок и повредила рельсы.

    Из-за отключения электричества приближающийся к месту происшествия поезд остановился, поэтому «трагедии удалось избежать в последний момент», пишет газета. На каком именно участке метро и когда произошел инцидент, не уточняется.

    Ранее сообщалось, что очередная станция метро начала протекать в Киеве.

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    20 января 2024, 16:02 • Новости дня
    В Иране анонсировали визит президента в Турцию

    Nour News: Президент Ирана Раиси посетит Турцию на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Эбрахим Раиси совершит официальный визит в Турцию на следующей неделе, сообщило агентство Nour News.

    По данным Nour News, визит Раиси в Турцию состоится в среду, 24 января, передает РИА «Новости». Агентство отмечает, что поездка должна была состояться раньше, но была перенесена из-за теракта в Кермане.

    Сначала визит Раиси в Турцию планировался на конец ноября, но был перенесен на 4 января. Январская поездка тоже отменилась, поскольку за день до нее произошел теракт в городе Керман на Юго-Востоке Ирана.

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    19 января 2024, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Безопасность – это один из главных запросов российского общества

    Политолог Потуремский: Президентом и профильными органами безопасность страны обеспечивается постоянно и системно

    Эксперт: Безопасность – это один из главных запросов российского общества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    России удается эффективно противостоять всем внешним вызовам, это говорит об успешности работы президента по обеспечению безопасности России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. В пятницу Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

    «Все, что связано с обеспечением безопасности на разных уровнях, это очень важное направление работы главы государства. Сейчас это один из главных запросов со стороны российского общества. Все, что касается безопасности, в том числе технологической, а также работы силовых структур, должно работать стабильно», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Эта работа президентом и профильными органами власти ведется постоянно и системно. Подтверждением ее успешности является то, что именно под руководством президента нашей стране удается эффективно противостоять тем мощным внешним вызовам, которые  стоят перед Россией», – добавил он.

    В пятницу президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудили реализацию положений Концепции внешней политики РФ. В совещании приняли участие главы правительства Михаил Мишустин, Совфеда Валентина Матвиенко, Госдумы Вячеслав Володин, МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и др.

    1 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая должна лечь в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

    Документ состоит из шести разделов и 76 пунктов. Согласно тексту самой Концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы России во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции может отразиться на отношениях России с другими странами.

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    21 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина и президента Египта в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Соответствующие планы он подтвердил РИА «Новости».

    Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.

    Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.

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    21 января 2024, 12:24 • Новости дня
    Следовавшее в Россию грузовое судно сломалось перед Дарданеллами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы, сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

    По сообщению береговой охраны, грузовое судно, у которого в районе порта Кепез к югу от пролива Дарданеллы сломался двигатель во время перехода из Измира в Россию, находится под контролем центра морского движения. передает ТАСС. Судно встало на якорь в сопровождении турецких лоцмана и буксира.

    Судя по информации сервисов мониторинга судов, Balkan 1 стоит на якоре возле острова Бозджаада южнее Дарданелл.

    Сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск, передает РИА «Новости». Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.

    Ранее движение в Босфоре приостановили из-за идущего на Украину сухогруза.

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    19 января 2024, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о безоговорочном лидерстве России в атомной индустрии

    Песков: Россия является безоговорочным мировым лидером в области атомной индустрии

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия является абсолютно безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия в этой сфере оказывает услуги лучше, качественнее и дешевле других участников рынка, которым очень сложно выдерживать конкуренцию с нашей страной, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин, как сообщил Песков, готовится принять участие в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на атомной электростанции (АЭС) «Эд-Дабаа» в Египте. Предстоящую церемонию Песков назвал очень важной, а Египет – важным партнером России, в том числе в этой высокотехнологичной области.

    В ноябре сообщалось о начале установки элементов ядерного оборудования на втором блоке атомной электростанции «Эд-Дабаа», которая строится в Египте в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом».

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    19 января 2024, 14:00 • Новости дня
    Путин обсудил с Советом безопасности реализацию положений Концепции внешней политики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили на оперативном совещании реализацию Концепции внешней политики России.

    «Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации», – сказал глава государства. После этого он передал слово главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин работает в пятницу в Кремле.

    Напомним, ранее Путин включил главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова в состав Совета безопасности.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Как реорганизовать диаспоры

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      3 комментария
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Либералы – самые верные ленинцы

      В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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      Сто лет со дня смерти Ленина

      Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

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