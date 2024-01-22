В Анкаре заявили об ожидании визита Путина в ближайшее время

Эксперт: Безопасность – это один из главных запросов российского общества

Политолог Потуремский: Президентом и профильными органами безопасность страны обеспечивается постоянно и системно

Tекст: Олег Исайченко

«Все, что связано с обеспечением безопасности на разных уровнях, это очень важное направление работы главы государства. Сейчас это один из главных запросов со стороны российского общества. Все, что касается безопасности, в том числе технологической, а также работы силовых структур, должно работать стабильно», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Эта работа президентом и профильными органами власти ведется постоянно и системно. Подтверждением ее успешности является то, что именно под руководством президента нашей стране удается эффективно противостоять тем мощным внешним вызовам, которые стоят перед Россией», – добавил он.

В пятницу президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудили реализацию положений Концепции внешней политики РФ. В совещании приняли участие главы правительства Михаил Мишустин, Совфеда Валентина Матвиенко, Госдумы Вячеслав Володин, МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин и др.

1 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая должна лечь в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Документ состоит из шести разделов и 76 пунктов. Согласно тексту самой Концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы России во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции может отразиться на отношениях России с другими странами.