Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Песков отказался назвать дату визита Путина в Турцию
Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он сказал, что дата будет сообщена своевременно, передает ТАСС.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источник писали, что власти Турции ожидают визит президента России Владимира Путина 12 февраля. Дополнительные подробности визита не сообщались.
Также в Иране анонсировали визит президента Эбрахима Раиси в Турцию.