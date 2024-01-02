В Челябинске объявили в розыск четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО

СК: Объявлен в розыск четвертый подозреваемый в нападении на бойца СВО в Челябинске

В сообщении СК указано, что еще один нападавший скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения. При этом в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным троим участникам конфликта, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, сообщалось, что пьяные мигранты напали на участников СВО в Челябинске, одному из участников спецоперации «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».

В СК сообщили, что были установлены и задержаны трое фигурантов, причастных к избиению участника СВО в Челябинске.