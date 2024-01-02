Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
В Челябинске объявили в розыск четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО
СК: Объявлен в розыск четвертый подозреваемый в нападении на бойца СВО в Челябинске
Правоохранительные органы разыскивают четвертого подозреваемого, участвовавшего в конфликте с участником спецоперации в Челябинске, троим задержанным нападавшим предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщило следственное управление СК России по региону.
В сообщении СК указано, что еще один нападавший скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения. При этом в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным троим участникам конфликта, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Челябинской области.
Напомним, сообщалось, что пьяные мигранты напали на участников СВО в Челябинске, одному из участников спецоперации «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».
В СК сообщили, что были установлены и задержаны трое фигурантов, причастных к избиению участника СВО в Челябинске.