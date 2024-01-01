После нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске завели дело

СК завел дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске

«В Челябинской области возбуждено дело по информации из социальных медиа о совершении мигрантами противоправных действий в отношении участников СВО», – говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК по области.

В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга СМИ и соцсетей была выявлена публикация с видео, запечатлевшим, как в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе Челябинска группа находящихся в состоянии алкогольного опьянения иностранных граждан «вела себя вызывающе». В публикации, в частности, отмечается, что мигранты высказывали оскорбления в адрес демобилизованных с передовой местных жителей и их жен. Кроме того одному из участников спец операции они «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».

Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

Для установления обстоятельств инцидента следственные органы СК по Челябинской области возбудили дело, подпадающее под ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к совершению преступления лиц.

Отметим, что инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. В частности, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «Дело чести найти этих подонков. И никакая это не «хулиганка». Должны сесть и надолго. И проверить, что у них с гражданством. Если иностранцы – не выдавать до конца срока отсидки. Если «недавно приобретенное», то лишить и после отсидки вышвырнуть из страны».