Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.20 комментариев
После нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске завели дело
СК завел дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.
«В Челябинской области возбуждено дело по информации из социальных медиа о совершении мигрантами противоправных действий в отношении участников СВО», – говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК по области.
В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга СМИ и соцсетей была выявлена публикация с видео, запечатлевшим, как в ночь на 1 января во дворе дома в Советском районе Челябинска группа находящихся в состоянии алкогольного опьянения иностранных граждан «вела себя вызывающе». В публикации, в частности, отмечается, что мигранты высказывали оскорбления в адрес демобилизованных с передовой местных жителей и их жен. Кроме того одному из участников спец операции они «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».
Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.
Для установления обстоятельств инцидента следственные органы СК по Челябинской области возбудили дело, подпадающее под ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к совершению преступления лиц.
Отметим, что инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. В частности, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «Дело чести найти этих подонков. И никакая это не «хулиганка». Должны сесть и надолго. И проверить, что у них с гражданством. Если иностранцы – не выдавать до конца срока отсидки. Если «недавно приобретенное», то лишить и после отсидки вышвырнуть из страны».