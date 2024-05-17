Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.0 комментариев
Путин: Грузы на границе России и Китая будут досматривать быстрее
Москва и Пекин будут добиваться того, чтобы грузы между двумя странами доставлялись еще быстрее, в том числе за счет ускорения досмотра на границе, заявил президент Владимир Путин, открывая VIII Российско-китайское ЭКСПО и IV Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества.
Путин обратил внимание на динамичное развитие транспортной инфраструктуры, которая тесно связывает два государства. Так, на реке Амур в 2022 году открыли автомобильный и железнодорожный мосты, по которым уже идут интенсивные пассажирские и грузоперевозки. «Здесь, в приграничных районах России и Китая, надежные и скоростные логистические коридоры особенно востребованы и бизнесом, и гражданами. Продолжим реконструкцию пунктов пропуска и сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе», – передает ТАСС слова российского лидера.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году стартует третий по счету этап развития БАМа и Транссибирской магистрали, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год.