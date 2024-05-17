Путин: Москва и Пекин намерены углублять сотрудничество в сфере высоких технологий

Tекст: Александра Юдина

По его словам, две державы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций, когда мир стоит на пороге технологической революции, передает ТАСС.

Путин также отметил, что этими шагами Россия и Китай будут уверенно занимать лидерские позиции и повышать конкурентоспособность в мировой экономике.

Известно, что на запланированный в сентябре Восточный экономический форум во Владивостоке, где можно будет обсудить работу на территориях опережающего развития в России, глава российского государства пригласил китайскую делегацию.

В пятницу президент выступил на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Известно, что стенды на ЭКСПО в этом году представят 16 российских регионов. В рамках российской экспозиции будут демонстрировать современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества.

Кроме того, будут представлены стенды крупных российских организаций и деловых объединений, среди которых Ростех, Росатом, «Русал», группа компаний «Дело», ПАО «ГАЗ», РФПИ, АСИ и РСПП.

Центральным мероприятием нынешнего ЭКСПО станет четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в котором, как ожидается, примут участие представители 25 российских регионов. На полях выставки будут подписаны межрегиональные соглашения.

Напомним, Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно в России – на площадке промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, и в Китае – в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине.