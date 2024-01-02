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    2023 год стал худшим для доллара
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    После нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске завели дело
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    22 комментария
    2 января 2024, 03:31

    Задержаны подозреваемые в нападении на участников СВО в Челябинске

    Tекст: Антон Антонов

    В Челябинской области установлены и задержаны трое фигурантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников специальной военной операции и их жен, сообщил СК.

    Один из задержанных несовершеннолетний, сообщил СК в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что пьяные мигранты напали на участников СВО в Челябинске, одному из участников спецоперации «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».

    1 января 2024, 14:49
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    @ t.me/mod_russia

    В последний день 2023 года ВС России нанесли удар высокоточным оружием по инфраструктуре аэродромов, где базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (19)
    1 января 2024, 11:33
    Российский дрон уничтожил музей Шухевича во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки дронов ВС России был уничтожен дом-музей Романа Шухевича в селе Белогорща, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

    Как пишет «Царьград», средства ПВО Украины попытались отбить атаку российских дронов, в итоге один сбитый БПЛА упал на музей и спалил его дотла.

    Издание отмечает, что разрушение музея стало случайным, но символичным. В сожженном доме в 1950 году Шухевича за совершенные преступления покарали советские чекисты и сюда «на поклон» регулярно собирались идейные последователи украинского национализма.

    «Царьград» напомнил также, что 1 января – день рождения Степана Бандеры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.

    Коментарии (36)
    1 января 2024, 15:35
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.

    На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

    «Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

    Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

    Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

    «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

    «Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

    Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (57)
    1 января 2024, 15:17
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

    «Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (25)
    1 января 2024, 15:51
    Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заверил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

    «Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.

    Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.

    «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер

    «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (48)
    2 января 2024, 02:30
    Economist заявил, что Зеленский «утратил свой юношеский задор»

    Economist со ссылкой на Зеленского назвал Крым и Черное море «центром притяжения» боевых действий

    Economist заявил, что Зеленский «утратил свой юношеский задор»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский мало что говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, он «утратил свой юношеский задор», пишут СМИ.

    Зеленский утверждает, что подготовиться к украинскому контрнаступлению России помогли «утечки информации». Как пишет Economist, «если у него и есть послание, то оно заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром притяжения» боевых действий в 2024 году, передает РИА «Новости».

    Украинский президент пожаловался, что западные страны «утратили чувство неотложности», а многие жители Украины – «ощущение экзистенциальной угрозы». Как заявил Зеленский, у Украины в 2023 году «возможно, не получилось так, как хотел мир», «возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял».

    По его словам, он не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». Также Зеленский считает, что у России якобы не хватает «ракет, боеприпасов или подготовленных войск».

    Напомним, по словам Зеленского, если жители Украины продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно «объявить выборы», изменив конституцию, но придется забыть о контрнаступательных действиях вооруженных сил.

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    1 января 2024, 10:01
    Предприятие повреждено после взрывов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие повреждено из-за обстрелов в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, был нанесен удар по территории предприятия в Чугуеве, поврежден склад, разрушен ангар, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

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    1 января 2024, 15:27
    Путин: Экономика Украины полностью разрушена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина сейчас существует только на подачки, которые клянчат ее руководители, в то время как экономика России укрепляется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

    По словам главы государства, принципиальным является то, что в России «сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал».

    «Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Все ездят руководители Украины, с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», – передает ТАСС слова Путина. «А у нас другая совершенно ситуация», – подчеркнул он.

    «Украинская армия тратит 5, а то и 6 тыс. снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 тыс. в месяц», – констатировал Путин. Он обратил внимание на планируемое увеличение производства в США: «Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года, но тоже производили 14-15 тыс. будут до 20 тыс. производить».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации заявил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.

    Коментарии (1220)
    1 января 2024, 15:48
    Путин: России нужно больше средств подавления дронов на поле боя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость большего количества средств подавления дронов на поле боя.

    «Я знаю наверняка, чего не хватает на «передке». И хотелось бы больше всего современного – дронов и прочего. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале имени А. А. Вишневского. «Я все понимаю, – подчеркнул Путин. – Но все-таки. Все-таки вот то, что появляется [из вооружения], появляется достаточно быстро».

    На встрече с военными в госпитале Вишневского российский лидер также обратил внимание на быстрое исчерпание украинской армией поставляемых с Запада вооружений. «А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Кратно», – заверил Путин.

    Для примера он привел поставки танков. «Вот им (ВСУ) танков поставили 400 с лишним – 450 или сколько там. А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600», – отметил президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (2)
    2 января 2024, 00:14
    В Новый год в полицию в Петербурге доставили около 3 тыс. мигрантов

    В новогоднюю ночь в профилактических целях в полицию в Петербурге доставили около 3 тыс. мигрантов

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь около 3 тыс. иностранных граждан доставили в полицию в профилактических целях, свыше 600 из них, как выяснилось, нарушали миграционное законодательство, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при работе по обеспечению общественного порядка полиция особое внимание уделила историческому центру города. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

    В результате проверок для административного разбирательства из центра города в полицию доставили около 3 тыс. иностранных граждан. 600 мигрантов привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, более чем 100 грозит выдворение из России.

    В конце декабря сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге провела первые процедуры лишения приобретенного ранее гражданства России после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года. Паспорта изъяты у девяти уроженцев стран ближнего зарубежья.

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    1 января 2024, 15:07
    Путин: Ни у одной армии нет таких средств поражения, как у российской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.

    «Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают.

    «Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тыс.. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно», – сказал Путин.

    Президент России добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, «а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600». «Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции», – сказал президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 15:14
    Средства ПВО России сбили украинский Су-27

    Средствами ПВО около Великоалександровки Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS и шесть снарядов РСЗО «Ураган». Уничтожены 46 украинских беспилотника возле Граково Харьковской области, Залимана, Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Волновахи, Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), Старой Збурьевки и Васильевки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 565 самолетов, 263 вертолета, 10318 беспилотников, 445 ЗРК, 14423 танка и других бронемашин, 1194 машины РСЗО, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16925 единиц спeцтехники, отчитались в Минобороны.

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    1 января 2024, 16:27
    Путин провел еще одну встречу с участниками СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин 1 января провел еще одну встречу с участниками спецоперации.

    Глава государства поздравил их с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил министерство обороны вас сегодня собрать, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки с разных участков фронта», – передает ТАСС слова президента.

    «Исхожу из того, что мы с вами пообщаемся спокойно и вы мне расскажете, как идет ваша боевая работа», – добавил он.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 12:26
    Здание школы пострадало при обстреле ВСУ Белгородской области

    Гладков: Здание школы получило повреждения в Белгородской области при обстреле ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях здания школы в регионе при обстреле ВСУ.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа, повреждения получили частный дом и школа, в которой взрывной волной выбило окна, а фасад здания был посечен осколками.

    Ранее житель поселка Красное Белгородской области погиб после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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    2 января 2024, 01:26
    Зеленский предложил забыть о контрнаступлении в случае выборов на Украине

    Зеленский посетовал на сконцентрировавшихся на внутренних проблемах страны жителей Украины

    Зеленский предложил забыть о контрнаступлении в случае выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если жители Украины продолжат концентрироваться на внутренней политике, то придется забыть о контрнаступательных действиях вооруженных сил, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что если концентрироваться на внутренней политике, необходимо «объявить выборы», изменив конституцию. По его мнению, жители страны «переключились на внутреннюю политику», мобилизация проходит тяжело. Он подчеркнул, что «мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт». «Это касается всех нас», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Economist.

    Зеленский заявил, что только «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство», а самой важной профессией для украинца он назвал «быть на Украине». Как заявил президент страны, граждане Украины и западные партнеры, которым не хватает «сил», должны «уйти или отойти в сторону».

    Напомним, Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.

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