Задержаны подозреваемые в нападении на участников СВО в Челябинске

Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.23 комментария
Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.23 комментария
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Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.
В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Как пишет «Царьград», средства ПВО Украины попытались отбить атаку российских дронов, в итоге один сбитый БПЛА упал на музей и спалил его дотла.
Издание отмечает, что разрушение музея стало случайным, но символичным. В сожженном доме в 1950 году Шухевича за совершенные преступления покарали советские чекисты и сюда «на поклон» регулярно собирались идейные последователи украинского национализма.
«Царьград» напомнил также, что 1 января – день рождения Степана Бандеры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.
На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.
«Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.
Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».
Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.
«Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.
«Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.
Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.
В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.
«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.
«Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.
В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.
«Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.
Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.
«У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер
«Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.
В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.
Economist со ссылкой на Зеленского назвал Крым и Черное море «центром притяжения» боевых действий
Зеленский утверждает, что подготовиться к украинскому контрнаступлению России помогли «утечки информации». Как пишет Economist, «если у него и есть послание, то оно заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром притяжения» боевых действий в 2024 году, передает РИА «Новости».
Украинский президент пожаловался, что западные страны «утратили чувство неотложности», а многие жители Украины – «ощущение экзистенциальной угрозы». Как заявил Зеленский, у Украины в 2023 году «возможно, не получилось так, как хотел мир», «возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял».
По его словам, он не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». Также Зеленский считает, что у России якобы не хватает «ракет, боеприпасов или подготовленных войск».
Напомним, по словам Зеленского, если жители Украины продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно «объявить выборы», изменив конституцию, но придется забыть о контрнаступательных действиях вооруженных сил.
По его словам, был нанесен удар по территории предприятия в Чугуеве, поврежден склад, разрушен ангар, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.
По словам главы государства, принципиальным является то, что в России «сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал».
«Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Все ездят руководители Украины, с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», – передает ТАСС слова Путина. «А у нас другая совершенно ситуация», – подчеркнул он.
«Украинская армия тратит 5, а то и 6 тыс. снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 тыс. в месяц», – констатировал Путин. Он обратил внимание на планируемое увеличение производства в США: «Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года, но тоже производили 14-15 тыс. будут до 20 тыс. производить».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации заявил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.
«Я знаю наверняка, чего не хватает на «передке». И хотелось бы больше всего современного – дронов и прочего. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале имени А. А. Вишневского. «Я все понимаю, – подчеркнул Путин. – Но все-таки. Все-таки вот то, что появляется [из вооружения], появляется достаточно быстро».
На встрече с военными в госпитале Вишневского российский лидер также обратил внимание на быстрое исчерпание украинской армией поставляемых с Запада вооружений. «А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Кратно», – заверил Путин.
Для примера он привел поставки танков. «Вот им (ВСУ) танков поставили 400 с лишним – 450 или сколько там. А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600», – отметил президент.
Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.
В новогоднюю ночь в профилактических целях в полицию в Петербурге доставили около 3 тыс. мигрантов
Как сообщил источник РИА «Новости», при работе по обеспечению общественного порядка полиция особое внимание уделила историческому центру города. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
В результате проверок для административного разбирательства из центра города в полицию доставили около 3 тыс. иностранных граждан. 600 мигрантов привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, более чем 100 грозит выдворение из России.
В конце декабря сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге провела первые процедуры лишения приобретенного ранее гражданства России после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года. Паспорта изъяты у девяти уроженцев стран ближнего зарубежья.
«Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают.
«Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тыс.. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно», – сказал Путин.
Президент России добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, «а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600». «Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции», – сказал президент.
Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.
За последние сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS и шесть снарядов РСЗО «Ураган». Уничтожены 46 украинских беспилотника возле Граково Харьковской области, Залимана, Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Волновахи, Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), Старой Збурьевки и Васильевки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 565 самолетов, 263 вертолета, 10318 беспилотников, 445 ЗРК, 14423 танка и других бронемашин, 1194 машины РСЗО, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16925 единиц спeцтехники, отчитались в Минобороны.
Глава государства поздравил их с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед, передает РИА «Новости».
«Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил министерство обороны вас сегодня собрать, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки с разных участков фронта», – передает ТАСС слова президента.
«Исхожу из того, что мы с вами пообщаемся спокойно и вы мне расскажете, как идет ваша боевая работа», – добавил он.
Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.
Гладков: Здание школы получило повреждения в Белгородской области при обстреле ВСУ
Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа, повреждения получили частный дом и школа, в которой взрывной волной выбило окна, а фасад здания был посечен осколками.
Ранее житель поселка Красное Белгородской области погиб после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Зеленский посетовал на сконцентрировавшихся на внутренних проблемах страны жителей Украины
Зеленский сказал, что если концентрироваться на внутренней политике, необходимо «объявить выборы», изменив конституцию. По его мнению, жители страны «переключились на внутреннюю политику», мобилизация проходит тяжело. Он подчеркнул, что «мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт». «Это касается всех нас», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Economist.
Зеленский заявил, что только «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство», а самой важной профессией для украинца он назвал «быть на Украине». Как заявил президент страны, граждане Украины и западные партнеры, которым не хватает «сил», должны «уйти или отойти в сторону».
Напомним, Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.