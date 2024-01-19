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    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    19 января 2024, 18:54

    Посол Франции молча покинул МИД России

    Посол Франции молча покинул МИД России после объяснений из-за французских наемников в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вызванный в министерство иностранных дел России из-за французских наемников в Харькове посол Франции Пьер Леви покинул здание ведомства, отказавшись комментировать свой визит.

    Дипломат находился в министерстве около 45 минут, после чего молча покинул здание, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    18 января 2024, 20:11
    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России

    Посол России в ЦАР Бикантов оценил возможность увеличения контингента российских инструкторов в ЦАР

    Посол: Власти ЦАР выступают за увеличение числа военных инструкторов из России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка, оказываемая армии Центрально-африканской республики (ЦАР) российскими инструкторами, положительно сказывается на сфере безопасности в стране, заявил посол России в Банги Александр Бикантов.

    «Ситуация в сфере безопасности в стране имеет тенденцию к поэтапному улучшению. Главным образом благодаря способности правительственной армии ЦАР при консультативной помощи российских инструкторов оперативно реагировать на угрозы и успешно устранять их», – сказал Бикантов в интервью ТАСС.

    Посол добавил, что власти ЦАР выступают за увеличение количества инструкторов из России в стране, однако конкретные сроки и численность российского воинского контингента пока обсуждаются.

    Сейчас в ЦАР находятся 1 890 российских инструкторов, в их числе специалисты различных профилей, а также инструкторы для подразделений национальной полиции и жандармерии, отметил Бикантов.

    Ранее в российском посольстве в Центрально-африканской республике заявили, что Россия и ЦАР подбирают место для размещения военной базы.

    Коментарии (6)
    19 января 2024, 12:16
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

    Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    @ Guilhem Vellut/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    О присутствии французских наемников в зоне СВО не раз писали европейские СМИ. Теперь Париж решил отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине. Однако российские дипломаты и парламентарии постараются вывести европейцев на чистую воду. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции из-за французских наемников в рядах ВСУ.

    «Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

    «Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь. И я не думаю, что у администрации Макрона не хватит смелости признать свою ошибку», – добавил эксперт.

    «Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

    Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции.

    По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

    В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

    Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

    Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

    Коментарии (11)
    19 января 2024, 02:45
    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»

    YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», ссылки на видеозаписи канала не открываются.

    При попытке входа на страницу Михалкова появляется сообщение, что данная страница недоступна, передает «Коммерсант».

    Старые выпуски «Бесогон ТВ» также не открываются – видеохостинг пишет, что «видео более недоступно, поскольку аккаунт YouTube, связанный с этим видео, был удален».

    Последний выпуск программы «Бесогон ТВ», по данным издания, был опубликован 22 декабря прошлого года.

    Канал был зарегистрирован в 2011 году. С 8 марта 2014 года по 1 мая 2020 года передача «Бесогон» выходила на телеканале «Россия 24», однако после того, как телеканал убрал из сетки один из эпизодов передачи, Михалков разорвал с ним отношения. С 2019 года программа «Бесогон» начала выходить на телеканале «Спас».

    Ранее Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался против его внесения в черный список ЕС за высказывание личного мнения в своей стране.

    По его словам, в 2022 году 16 выпусков передачи посмотрели 229 млн зрителей, что указывает на интерес со стороны большинства россиян к тем вопросам, которые затрагивает «Бесогон ТВ».

    Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.

    Коментарии (99)
    19 января 2024, 09:23
    Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Минобороны: Подавленный средствами РЭБ беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны подавили беспилотник ВСУ в Брянской области, при уничтожении дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию города Клинцы, где уничтоженный средствами РЭБ беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.

    Уточняется, что есть возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.

    Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Коментарии (23)
    19 января 2024, 05:48
    Самолет «Победы» Москва – Кемерово аварийно сел в Новосибирске

    Самолет авиакомпании «Победа» рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в Новосибирске

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, причиной стала техническая неисправность.

    Сейчас самолет отстранен от полетов, новый борт ожидают 179 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

    Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. Характер неисправности не уточняется.

    «Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что аэропорт в Архангельске временно закрыли из-за застрявшего в сугробе самолета Як-42 авиакомпании «Арктика». После посадки авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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    19 января 2024, 15:29
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Франции в России Пьер Леви, вызванный накануне в МИД России после уничтожения российскими военными французских боевиков в Харькове, прибыл в здание дипведомства на Смоленской площади.

    Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

    Коментарии (13)
    19 января 2024, 14:10
    В Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове

    Песков: Ситуация с французами в Харькове подтверждает заявления России о наемниках на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения об уничтожении французских наемников среди боевиков в Харькове только подтверждают неоднократные заявления Москвы о присутствии иностранных военных на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, передает ТАСС.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. В МИД Франции официально не стали признавать, что французские наемники воевали в Харькове на стороне ВСУ.

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    19 января 2024, 13:03
    Во Франции призвали распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

    Французский политик Филиппо призвал распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента, критикующую Венгрию, и призвал распустить ЕП.

    «Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является ЕС, ее необходимо уничтожить как можно скорее», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Филиппо добавил, что ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Будапешт больше не получал европейские средства, так как Венгрия «осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО», передает ТАСС.

    Политик отметил, что на Венгрию из-за этого могут подать в суд.

    По словам Филиппо, принадлежность к Евросоюзу заключается в «подчинении и унижении» входящих в него стран.

    В связи с этими событиями политик призывал Францию выйти из ЕС.

    Напомним, Европарламент поддержал резолюцию по Венгрии, в которой депутаты осудили Будапешт за блокирование поправок в бюджет Евросоюза, включающий расходы на помощь Украине.

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    19 января 2024, 06:29
    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Фалилеев осужден на девять лет

    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Владимир Фалилеев осужден на 9 лет колонии за вязтку

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии.

    «Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом пять млн рублей», – приводит ТАСС слова судьи.

    Отмечается, что Фалилеева обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

    По данным портала «Новосибирск онлайн» экс-прокурора обвиняют в получении взяток на сумму около 11 миллионов рублей от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового.

    Взамен прокурор, по версии следствия, оказывал «разного рода услуги»: ограждал бизнес от проверок, предупреждал о жалобах и заявлениях.

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    19 января 2024, 07:28
    В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина

    На юге Казахстана задержали трех человек находящихся в международном розыске, в том числе гражданина России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Туркестанской области на юге Казахстана сотрудники правоохранительных органов республики задержали трех иностранцев, включая гражданина России, которые находятся в международном розыске, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

    «Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили трех иностранных граждан, находившихся в международном розыске», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    По данным МВД Казахстана, двое из задержанных являются гражданами Узбекистана, третий, задержанный в Клесском районе, является гражданином России.

    «Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. 21-летний мужчина арестован», – уточнили в пресс-службе.

    Фамилии задержанных и инкриминируемые им преступления не раскрываются, решается вопрос об их экстрадиции.

    Ранее сообщалось, что блогера и бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск по уголовной статье. В базе розыска МВД России появилась соответствующая запись. По какой именно статье разыскивают Шпака, не сообщается.

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    18 января 2024, 21:59
    Трутнев: Расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь инвестиции на 3,5 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Расширение границ Арктической зоны РФ на два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа – Березовский и Белоярский – позволит привлечь 3,5 млрд рублей частных инвестиций, считает вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «По результатам решения.. будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций», – приводит ТАСС заявление пресс-службы аппарата Трутнева. 

    Отмечается, что в четверг на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ за счет двух районов ХМАО. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уточнил, что кабмин одобрил это предолжение.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

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    19 января 2024, 07:11
    На Алтае скала обрушилась на федеральную трассу Р-246

    Обвал скалы произошел на федеральной трассе Р-246 «Чуйский тракт» на Алтае, дорога разрушена

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай прервано из-за камнепада, разрушившего дорогу в горной местности.

    «В результате обвала скалы 19 января около 9.00 (5.00 по Москве) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км)», – сообщили ТАСС в упрдоре «Алтай».

    На сайте ведомства указано, что одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты.

    «В настоящее время к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор», – говорится в сообщении упрдор «Алтай»

    Отмечается, что для восстановления движения дорожникам «предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью».

    «Сейчас прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой», – добавили в ведомстве.

    Сообщается, что движение по участку дороги закрыто для всех видов транспорта с 10:30 по местному времени между населенными пунктами Йодро и Акташ (с 737 по 790 км). Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.

    В республиканской главке МЧС ТАСС сообщили, что погибших и пострадавших в результате камнепада нет.

    Ранее сообщалось, что туристы попали под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, есть раненые.

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    19 января 2024, 17:05
    Назначен новый посол России в Японии

    Путин назначил Ноздрева новым послом России в Японии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новым послом России в Японии назначен директор третьего департамента Азии российского министерства иностранных дел Николай Ноздрев, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    «Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Николай Ноздрев родился в 1971 году, работает в системе МИД России после окончания МГИМО в 1994 году. В 2010–2015 годах занимал пост старшего советника, советника – посланника посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 годы являлся заместителем директора третьего департамента Азии МИД России, возглавляет его с 20 февраля 2018 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.

    Ранее послом России в Японии был Михаил Галузин. В ноябре 2022 года Путин освободил его от этой должности.

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    19 января 2024, 18:30
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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