Политолог Чеснаков назвал важные события предвыборной кампании

Кроме того, по его словам, Леонид Слуцкий запустил акцию с агитационными автобусами, Владислав Даванков открыл общественный штаб в свою поддержку, а Николай Харитонов презентовал предвыборную программу. Кандидаты поздравили журналистов с Днем российской печати, активизировали работу и сбор подписей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Если посмотреть на сам ход кампании, она показывает, что большинство кандидатов относятся к ней серьезно. Яркий и перенасыщенный событиями период начнется только после того, как будут зарегистрированы все кандидаты. До конца срока сбора подписей осталось 10 дней, за которые шести кандидатам предстоит совершить что-то невообразимое», – рассказал Чеснаков.

Среди перспективных тем Чеснаков отметил работу кандидатов со студенческой аудиторией. По мнению научного руководителя ЦПК, значение этой темы в кампании гораздо шире – это будущее, перспективы и новые рабочие места. Другим важным смысловым блоком кампании политолог называет исторические и символические даты, которые могут быть отработаны кандидатами. Это, например, снятие блокады Ленинграда или 100-летие со дня смерти Владимира Ленина.

Эксперт прокомментировал первые данные соцопросов ФОМ о рейтингах партий и наиболее интересных событиях новостной повестки. При этом рейтинги самих кандидатов пока не высчитывают, дожидаясь регистрации всех. Выставка «Россия» безусловно является фактором политической повестки, занимая строчки рейтингов наряду с предвыборной кампанией и крупными событиями. По-прежнему фиксируются попытки вмешательства в предвыборные процессы иностранных государств, но, как заметил Алексей Чеснаков, ЦИК заявляет о противодействии работе по созданию фона недоверия к выборам.

Эксперт также рассказал о ключевых событиях выставки «Россия», повлиявших на общественно-политическую повестку. Завершились презентации регионов, были отмечены наиболее интересные события, презентации и акции. По мнению Чеснакова, это повысило привлекательность площадки. «Каждый регион, который продемонстрировал яркий стенд, хорошее выступление, какую-то креативную находку, был награжден, и это важно, потому это добавляет выставке шарма и драматургии», – отметил политолог.

15-16 января на выставке проходил всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России». Чеснаков считает, что это мероприятие дополнительно расширило взгляд на регионы. Мэры городов после посещения выставки активно рассказывали о ней жителям своих муниципалитетов. 16 января президент России предложил продлить работу выставки на летний период. Еще одним значимым событием эксперт назвал отметку в 5 млн посетителей и призвал обратить внимание на сегодняшний старт семейного форума.

«Этот год специальным указом президента объявлен Годом семьи, и будет очень много мероприятий, посвященных семейным ценностям, семье, практикам поддержки семей. Очень важно будет сейчас зафиксировать, какие сигналы с выставки пройдут в общественно-политическую повестку», – сказал эксперт.

