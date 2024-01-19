И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.6 комментариев
Шварценеггер продал часы, из-за которых его задержали в ФРГ
Шварценеггер продал на аукционе за 270 тыс. евро часы, из-за которых его задержали в ФРГ
Американский киноактер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер продал на аукционе за 270 тыс. евро свои часы, ставшие причиной его задержания в Мюнхене сотрудниками германской таможни, сообщила газета Presse.
Благотворительный аукцион состоялся в четверг вечером в отеле Stanglwirt в окрестностях австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль в федеральной земле Тироль, передает ТАСС.
Стартовая цена часов Audemars Piguet составила 50 тыс. евро. Вырученные средства пойдут на финансирование экологических проектов «Климатической инициативы Шварценеггера».
Ранее Шварценеггеру назначили штраф. Чтобы его выплатить, артисту пришлось посетить банк под конвоем полиции.
Напомним, в среду на таможне в аэропорту Мюнхена задержали известного американского актера Арнольда Шварценеггера. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet.