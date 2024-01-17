Арнольда Шваценеггера задержали в аэропорту Германии

Bild: Арнольда Шваценеггера задержали на таможне в Мюнхене из-за дорогих наручных часов

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Bild со ссылкой на свои источники, Шварценеггер был задержан в среду при прохождении таможенного контроля, он находится под стражей, передает РИА «Новости».

Сообщается, что актер прилетел в Мюнхен, чтобы впоследствии отправиться на Всемирный климатический саммит, который проходит в городе Кицбюэле в Австрии. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер утверждает, что намеревался продать их на аукционе.

В 2021 году гражданина Китая задержали на таможне в Пулково с драгоценностями в тортах.