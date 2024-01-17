Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
Арнольда Шваценеггера задержали в аэропорту Германии
Bild: Арнольда Шваценеггера задержали на таможне в Мюнхене из-за дорогих наручных часов
На таможне в аэропорту Мюнхена задержали известного американского актера Арнольда Шварценеггера, сообщило немецкое издание Bild.
Как пишет Bild со ссылкой на свои источники, Шварценеггер был задержан в среду при прохождении таможенного контроля, он находится под стражей, передает РИА «Новости».
Сообщается, что актер прилетел в Мюнхен, чтобы впоследствии отправиться на Всемирный климатический саммит, который проходит в городе Кицбюэле в Австрии. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер утверждает, что намеревался продать их на аукционе.
В 2021 году гражданина Китая задержали на таможне в Пулково с драгоценностями в тортах.