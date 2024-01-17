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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    9 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 18:07

    Арнольда Шваценеггера задержали в аэропорту Германии

    Bild: Арнольда Шваценеггера задержали на таможне в Мюнхене из-за дорогих наручных часов

    Арнольда Шваценеггера задержали в аэропорту Германии
    @ IMAGO/Jeffrey T. Mayer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На таможне в аэропорту Мюнхена задержали известного американского актера Арнольда Шварценеггера, сообщило немецкое издание Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на свои источники, Шварценеггер был задержан в среду при прохождении таможенного контроля, он находится под стражей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что актер прилетел в Мюнхен, чтобы впоследствии отправиться на Всемирный климатический саммит, который проходит в городе Кицбюэле в Австрии. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер утверждает, что намеревался продать их на аукционе.

    В 2021 году гражданина Китая задержали на таможне в Пулково с драгоценностями в тортах.

    16 января 2024, 21:05
    Иран нанес удар по территории Пакистана

    Иран ударил по позициям террористов в Пакистане

    Иран нанес удар по территории Пакистана
    @ West Asia News Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана, сообщило иранское агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам с помощью беспилотников и ракет, другие подробности операции не сообщаются, передает ТАСС.

    Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

    В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» напали на КПП между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погиб сотрудник полиции. Ранее группировка брала на себя ответственность и за другие нападения на границе Ирана и Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю.

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    17 января 2024, 14:32
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Во время брифинга журналисты поинтересовались у Захаровой, есть ли в украинских тюрьмах российские граждане. Она ответила, что есть, а также добавила, что в МИД поступает «большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», передает ТАСС.

    Захарова пояснила, что такие обращения в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    «Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут», – добавила Захарова.

    По ее словам, Россия практически ежедневно призывает международное сообщество «хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей».

    Ранее в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    16 января 2024, 20:43
    Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей

    Словацкий евродепутат Радаковский пригрозил уничтожением Западной Европы из-за конфликта на Украине

    Словацкий евродепутат: Славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если не прекратить поставки оружия на Украину, славяне объединятся и сровняют с землей Западную Европу, заявил депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский.

    «Нам следует прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийства славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, – а я считаю, что мы объединимся, – и сровняем Западную Европу с землей», – заявил Радаковский в ходе дебатов вокруг необходимости дальнейшего оказания помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Радаковский также заявил, что конфликт на Украине является «проблемой США», и призвал начать мирные переговоры без участия американской стороны.

    Ранее эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП назвал трусами сбежавших с Украины мужчин.

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    17 января 2024, 10:38
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова с оскорблениями в адрес участников спецоперации.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в публикации в соцсетях Баратов оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    С просьбой отреагировать на высказывания Баратова к Бастрыкину обратились военкоры. После этого председатель СКР дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.

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    16 января 2024, 22:04
    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля
    Вооруженные группировки Ирака объявили об обстреле центра Израиля
    @ IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шиитские иракские вооруженные группировки «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о нанесении удара по центральной части Израиля.

    Обстрел производился с помощью крылатой ракеты дальнего действия «Аркаб», он произошел несколько дней назад, заявили группировки, передает РИА «Новости».

    Указывается, что удар пришелся по «жизненно важной цели» в центре Израиля. Группировки добавили, что продолжат наносить «более интенсивные удары» по опорным израильским пунктам.

    До этого сообщалось, что иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке» осуществили массированный обстрел американских военных баз на территории Ирака и Сирии.

    Коментарии (6)
    17 января 2024, 10:21
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты долгов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг США растет гипертрофированными темпами, мировому сообществу следует задать Вашингтону вопрос о том, когда они рассчитаются по своим долгам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так Захарова в эфире радио Sputnik отреагировала на американские инициативы об изъятии российских активов, назвав их экспроприацией чужих денег.

    США, как отметила Захарова, накопили 34 трлн долларов долгов, но «банкуют дальше: давосы, мировые форумы, зеленая повестка». «Лохотрон разрастается все больше и дальше», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем, по ее словам, всем понятно, что США никогда не закроют этот долг.

    Как сообщало ранее Bloomberg, президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В Белом доме заявляли, что никаких решений пока не принято.

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    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    Коментарии (41)
    17 января 2024, 09:45
    В Белгороде задержаны пять человек за нападения на прохожих
    В Белгороде задержаны пять человек за нападения на прохожих
    @ sledcom.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в Сеть, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

    Как сообщили в пресс-службе, группа состоит из шести человек, из которых четверо несовершеннолетние, пятеро задержаны, взрослый в розыске, возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», передает ТАСС.

    Там добавили, что в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщали, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Полиция Петербурга задержала пятерых участников группы, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений.

    Коментарии (48)
    17 января 2024, 10:05
    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО

    «Российская газета»: Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Эслин вернулся в зону СВО

    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Эйден Эслин, попавший в российский плен в 2022 году, приговоренный в ДНР к смертной казни, а позже освобожденный в рамках обмена пленными, вновь замечен в зоне проведения спецоперации, пишут СМИ.

    В Сети появился ролик, снятый самим Эслином, на котором видна стела на въезде в Авдеевку, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    При этом по видео невозможно определить, вооружен ли британец.

    Газета Daily Mail писала ранее, что Эслин после освобождения в рамках обмена собирается работать в зоне СВО как «военный корреспондент».

    Коментарии (31)
    17 января 2024, 11:17
    Выходец с Украины получил срок за подготовку ракетной атаки на «Уралвагонзавод»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Виктора Расторгуева к восьми годам лишения свободы за подготовку атаки самодельными ракетами на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.

    Согласно сообщению ведомства, в Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу Виктора Расторгуева, причастного к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и подготовке к совершению теракта, передает ТАСС.

    Там добавили, что решением суда Расторгуев приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с ограничением свободы на год и штрафу в размере 300 тыс. рублей, при этом первые три года наказания выходец с Украины проведет в тюрьме.

    Подсудимый с решением суда не согласен.

    Коментарии (22)
    16 января 2024, 21:42
    Вынесен приговор офицеру за создание неэффективной ПВО для Крымского моста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, признав виновным в причастности к поставке некачественных комплексов РЛС для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

    Как сообщил источник ТАСС, суд признал Волкова виновным в совершении преступления, подпадающего под статью о «превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями», назначив ему наказание в виде шести лет заключения с отбыванием в колонии общего режима.

    Однако суд не стал лишать его наград и звания, оставив за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск.

    Сам полковник вину не признал и настаивает, что действовал «согласно установленному порядку».

    Напомним, в октябре сообщалось, что второй Западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, где обвиняемым в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для защиты Крымского моста. проходит бывший глава отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков.

    Коментарии (14)
    17 января 2024, 14:57
    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России

    Предсказавший развал СССР французский историк Тодд заявил о будущем сближении России и Германии

    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение НАТО на Украине приведет к тому, что Россия и Германия сблизятся, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche.

    Он заявил, что Вашингтон с 2004 года одержим идеей отдалить Москву и Берлин, но этот план окажется провальным. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять, передает РИА «Новости».

    Тодд уверен, поражение США на Украине сблизит Германию и Россию. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.

    Эммануэль Тодд – антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».

    Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.

    Коментарии (16)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

    Коментарии (7)
    17 января 2024, 05:10
    В России для армии создали новый ручной пулемет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские оружейники разработали новый ручной пулемет с калибром 5,45 мм в интересах Вооруженных сил России, вскоре он выйдет на государственные испытания, сообщил источник в ОПК.

    Пулемет разработан крупным российским производителем вооружения, он полностью готов, сейчас он выходит на госиспытания, сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, кроме калибра 5,45 мм планируются экспортные версии под калибры 7,62 мм и 5,56 мм.

    Коментарии (15)
    17 января 2024, 11:20
    На Кипре заметили массовый уход крупных российских компаний

    Phileleftheros: Крупные российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра

    Tекст: Ольга Никитина

    Уже более десяти крупных российских организаций начали процесс перевода из юрисдикции Кипра в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в страны СНГ, пишут местные СМИ.

    По сообщению газеты Phileleftheros, компании переезжают из Кипра или в Россию, или в соседние страны, в частности в Казахстан. Такую тенденцию издание объяснило политикой властей Кипра, которые противодействуют обходу западных санкций в отношении России, пишут «Ведомости».

    Уточняется, что уйти из юрисдикции Кипра планируют или уже начали TCS Group (головная компания «Тинькофф-банка»), девелопер «Группа Эталон», ретейлер Fix Price, маркетплейс Ozon, United Medical Group (холдинговая компания «Европейского медицинского центра»), «Трансмашхолдинг» и Globaltrans.

    Напомним, в декабре кипрские банки получили распоряжение, прекращающее все операции в рублях.

    Коментарии (6)
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