Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.12 комментариев
У Шварценеггера не оказалось наличных на оплату штрафа в Германии
Bild: Задержанному в аэропорту Германии Шварценеггеру выписали штраф
Актеру Арнольду Шварценеггеру, задержанному в среду на таможне в мюнхенском аэропорту при попытке провезти дорогие часы, назначили штраф. Чтобы его выплатить, артисту пришлось посетить банк под конвоем полиции.
В соответствии с налоговым законодательством было возбуждено уголовное дело, поскольку обнаруженные у Шварценеггера часы, оцененные в 26 тыс. евро, не были задекларированы для ввоза, пишет немецкая газета Bild, передает ТАСС. В итоге актеру предписали выплатить штраф в размере 35 тыс. евро.
По данным издания, таможенники несколько часов допрашивали Шварценеггера в аэропорту. Отмечается, что актер вызвал своих адвокатов и пытался объяснить, что планирует продать часы на аукционе в рамках благотворительности.
При этом Шварценеггеру не дали оплатить штраф кредитной картой, поскольку 50% таможенных пошлин должны быть оплачены наличными, и представитель правоохранителей сопроводил его в банк, пишет газета.
Напомним, в среду на таможне в аэропорту Мюнхена задержали известного американского актера Арнольда Шварценеггера. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet.