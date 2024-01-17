У Шварценеггера не оказалось наличных на оплату штрафа в Германии

Bild: Задержанному в аэропорту Германии Шварценеггеру выписали штраф

Tекст: Валерия Городецкая

В соответствии с налоговым законодательством было возбуждено уголовное дело, поскольку обнаруженные у Шварценеггера часы, оцененные в 26 тыс. евро, не были задекларированы для ввоза, пишет немецкая газета Bild, передает ТАСС. В итоге актеру предписали выплатить штраф в размере 35 тыс. евро.

По данным издания, таможенники несколько часов допрашивали Шварценеггера в аэропорту. Отмечается, что актер вызвал своих адвокатов и пытался объяснить, что планирует продать часы на аукционе в рамках благотворительности.

При этом Шварценеггеру не дали оплатить штраф кредитной картой, поскольку 50% таможенных пошлин должны быть оплачены наличными, и представитель правоохранителей сопроводил его в банк, пишет газета.

Напомним, в среду на таможне в аэропорту Мюнхена задержали известного американского актера Арнольда Шварценеггера. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet.