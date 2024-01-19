И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Песков заявил о большой очереди из желающих сотрудничать с БРИКС
Песков заявил о достаточно большой очереди из желающих сотрудничать с БРИКС
Многие страны желают сотрудничать с БРИКС, они считают членство в объединении отвечающим их интересам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение», – отметил он, передает ТАСС.
По словам Пескова, это означает, что многие страны считают траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам. Так представитель Кремля отреагировал на отказ Аргентины присоединяться к БРИКС.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Россия укрепит БРИКС в 2024 году.