Париж открестился от французских наемников в Харькове

AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

Tекст: Вера Басилая

Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.