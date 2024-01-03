Как Россия укрепит БРИКС в 2024 году

Председательство России в БРИКС в 2024 году усилит влияние организации в мире

Tекст: Андрей Резчиков

Россия поменялась с Бразилией очередностью председательств в БРИКС и возглавит объединение в 2024 году. В августе 2023 года на XV саммите в ЮАР лидеры стран приняли соответствующую Йоханнесбургскую декларацию. Объединение пополнилось пятью новыми странами – двумя африканскими (Египет и Эфиопия) и треями ближневосточные (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Таким образом, совокупный ВВП БРИКС составит примерно 36% от мирового, на объединение придется около 46% мирового населения.

Приглашение вступить в БРИКС получила и Аргентина, но после прихода к власти президента Хавьера Милея страна отказалась присоединиться к этой организации. Милей говорил о нежелании вести дела с Китаем и Бразилией, он больше склонен к экономическому сближению с США и Израилем. Однако желающих стать членами альянса все больше. Недавно об этом заявлял Пакистан, а также Венесуэла. А всего в очереди в БРИКС стоит около четырех десятков стран, среди которых также Алжир, Тунис и Турция.

В своем поздравлении новых членов БРИКС президент России Владимир Путин заверил всех коллег, что «мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, – по расширению влияния БРИКС в мире». «Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве «аутрич», с нашими партнерами, которые так или иначе уделяют внимание сотрудничеству с нашей организацией и хотели бы с нами вместе работать», – говорил президент во время саммита в ЮАР.

По словам Путина, Россия не собирается уходить на самоизоляцию. «Наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке. В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе. Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов. Им это еще аукнется», – говорил президент.

Главный саммит – встречу на высшем уровне – Россия намерена провести в Казани в октябре 2024 года, конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам. В июне в столице Татарстана планируется провести «Игры будущего», которые представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин (более 20) с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами.

Всего запланировано порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий – их примут свыше десятка российских городов. Например, в марте в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Как отмечал президент России Владимир Путин, председательство будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Россия также презентовала в ЮАР планы работы БРИКС в 2024 году. Москва уделит пристальное внимание встраиванию новых участников объединения в архитектуру многостороннего сотрудничества. Будет наращиваться внешнеполитическая координация на международных площадках. Особый акцент сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе. Москва намерена углублять диалог и взаимодействие в области культуры, спорта, молодежных обменов.

При этом 1 января 2024 года Путин обозначил, что Москва сделает упор на повышение внешнеполитической координации стран-участниц, повышении энергетической и продовольственной безопасности, повышению роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе, а также в сферах науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, культуры и спорта.

В экспертной среде есть огромные ожидания от председательства России в БРИКС, которая с каждым годом набирает экономический и политический вес. Более того, по многим показателям БРИКС заметно опережает «Большую семерку».

«БРИКС уже сильнее «Семерки». Политическая и экономическая роль этой организации активно растет. По покупательской способности БРИКС уже серьезно опережает G7. Европа вообще никакой политической роли сейчас не играет. Это экономический гигант и политический карлик одновременно. В G7 значимую роль играют только США, в то время как Россия, Китай и Индия проводят независимую политику», – считает Сергей Лунев, профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук.

По его словам, Россия в первую очередь должна налаживать экономические связи в рамках БРИКС. «Это не просто торговля. Она, конечно, тоже значима. Но посмотрите на торговые отношения между Китаем и Японией, между Китаем и США. Это помогает не перейти грань холодной и горячей войны. Поэтому нужно экономическое содействие, экономические структуры, совместные инвестиции, производства, единая экономическая политика», – убежден Лунев.

«Основные задачи России в 2024 году: адаптация новых стран в БРИКС, продвижение антиглобалисткой повестки, и разработка документов, которые позволят в перспективе создать единый банк.

Должны продолжаться усилия по углублению взаиморасчетов в национальных валютах. Также возможна координация стран БРИКС в контексте проведения внешней политики в рамках ООН», – перечислил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Россия займется тем, чтобы реализовать потенциал БРИКС в новых условиях. Организация станет почти в два раза больше. Нужно успешно провести расширение, дипломатическое слаживание в новом составе. Особенно важно решить двойную задачу – адаптации БРИКС к расширению и сформировать обновленную повестку, поскольку новые страны придут со своими идеями, приоритетами и интересами», – добавляет Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

Москве также придется решать те вопросы, «которые ставит сама жизнь». «В первую очередь это касается области свободной торговли, поддержания экономических связей и открытости, дедолларизации, создания альтернативных бирж, платежных систем», – добавил собеседник.

Бордачев убежден в способности России решить вопросы по наращиванию внешнеполитической координации в формате БРИКС. «Уж если по какому-то политическому вопросу будет принято решение в таком разнообразном сообществе, то оно действительно всех устраивает и никто никому ничего не навязывает», – добавил спикер. Однако Лунев считает, что

нужно «несколько охладить» настроения по поводу расширения организации.

Он убежден, что в первую очередь надо стремиться не к расширению, а усилению связей внутри самой БРИКС. Эксперт напомнил о негативном опыте Европейского союза, который вместо углубления сотрудничества выбрал расширение и «все видят, во что он превратился».

«Чрезмерное расширение БРИКС очевидно приведет к ослаблению этой организации», – добавил собеседник. По его словам, Бразилия, например, может оказаться ненадежным партнером в рамках БРИКС, но не из-за плохого отношения к другим странам-участницам, а ввиду особого понимания своих национальных интересов. Также остается ряд противоречий между Индией и Китаем.

Бордачев, наоборот, всячески приветствует расширение БРИКС. Он отметил, что последние 30 лет Евросоюз расширялся путем поглощения и «сталкивался с проблемой переваривания новых членов». «Исходные ситуации принципиально разные. У БРИКС этот вопрос не стоит, поскольку организация не претендует на вмешательство во внутренние дела своих стран. Более того, БРИКС не занимается тем, чтобы менять внешнюю политику государств, как это делает, например, НАТО», – пояснил политолог.

Данилин тоже убежден, что расширение БРИКС только на пользу, оно «укрепляет позиции Глобального Юга и России». «Страны, которые стали членами организации, являются очевидными сторонниками свободной торговли, укрепления суверенитета и противодействия политики санкций. Поэтому на текущем этапе расширение, безусловно, является полезным», – уверен политолог.

Эксперты сходятся во мнении, что неприятие БРИКС со стороны США продолжит усиливаться, особенно с учетом председательства России. По мнению Бордачева, «США будут всячески чинить препятствия и создавать БРИКС неприятности во время российского председательства».

«США уже сейчас вставляют палки в колеса, стараются нанести удар по интересам БРИКС на Ближнем востоке, особенно в Египте, Саудовской Аравии. Они постарались нанести удар по позициям БРИКС в Аргентине», – соглашается Данилин.

По словам Лунева, для Вашингтона БРИКС – это серьезный соперник. «Уже более 30 лет главная внешнеполитическая задача США – это недопущение появления конкурентов. Если раньше главными их противниками были Япония и Западная Европа, то после начала возвышения Китая и непокорности России главным конкурентом США становятся организации, куда входят Москва и Пекин», – подчеркнул собеседник.