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В США заметили нежелание Трампа и Джонсона общаться с Киевом
Politico: Дональд Трамп и Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева
Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США, и спикер Палаты представителей Майк Джонсон избегают контактов с украинской стороной, пишут американские СМИ.
Источник газеты Politico заявил, что между ними и украинскими официальными лицами не налажена стабильная связь. Отсутствие взаимодействие Трампа и Джонсона с Киевом он назвал намеренным, выразив при этом надежду, что после выборов ситуация изменится. «Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп, Джонсон избегают», – передает РИА «Новости» слова источника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением в адрес Трампа, посоветовав тому «думать, а потом говорить» после слов экс-президента США о скором завершении украинского конфликта.