В США заметили нежелание Трампа и Джонсона общаться с Киевом

Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

Tекст: Ольга Никитина

Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.