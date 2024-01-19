В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина

Эксперт: Развитие иммерсивных технологий и метавселенных вызовет появление новых профессий

IT-Эксперт Негачев рассказал о перспективах развития иммерсивных технологий в России

Tекст: Олег Исайченко

«К иммерсивным технологиям относятся виртуальная, дополненная и смешанная реальности. Значительное развитие они получили чуть более 10 лет назад, когда были выпущены очки от компании Oculus. Еще один мощный толчок развития случился во время пандемии коронавируса», – сказал Константин Негачев, победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», руководитель и сооснователь группы компаний VRT, эксперт в области цифровой трансформации и иммерсивных технологий.

«Иммерсивные технологии очень полезны. В частности, они применяются в медицине для ускорения восстановления после болезней, а также в образовательных целях. Они могут использоваться и в различных профессиях. Например, водитель экскаватора с недостатком опыта в очках дополненной реальности будет видеть, за что отвечает тот или иной рычаг в машине», – отмечает собеседник.

«Иммерсивные технологии в России также активно развиваются. Ярким примером является цифровой двойник Москвы. Он уже активно используется для принятия управленческих решений в городе. Например, с помощью него можно узнать, сколько парковочных мест понадобится при возведении жилого комплекса или как строительство дороги повлияет на экологию», – говорит эксперт.

«На выставке «Россия» иммерсивные технологии используются многими регионами, наглядным примером является Томская область. Более того, нами разрабатывается новая метавселенная с возможностью взаимодействия с объектами, которая станет цифровым двойником ВДНХ», – поясняет собеседник.

По его словам, в ближайшие пять лет следует ожидать получения доступа к смешанной реальности для массового пользователя: «Через десятилетие метавселенные получат очень большое распространение. Вероятно, понадобится даже их нормативное регулирование. Это приведет к появлению новых профессий, таких, например, как цифровой юрист».

«И сегодня, и в будущем нам также будут нужны разработчики, 3D-художники, тестировщики и проект-менеджеры. Эта отрасль очень перспективна, но кадров в ней всегда не хватает. Поэтому молодежи, которая желает работать в данной сфере, необходимо заниматься самообразованием, компании могут сами учить перспективных людей. Кроме того, сейчас открываются новые программы и в вузах», – сказал эксперт.

16 января в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» стартовал новый проект «Достижения страны. Дела людей». Это серия интервью с победителями кадровых конкурсов, лауреатов национальных премий и обладателей других престижных наград. Темой первого выпуска стали достижения и перспективы России в области иммерсивных технологий. Ведущим стал победитель конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Виктор Байдаков.



В России ознакомиться с достижениями в данной сфере можно, например, на ВДНХ. Осенью там презентовали экскурсионную программу Международной выставки-форума «Россия». На протяжении полугода в интерактивном формате посетителям будут рассказывать о важных вехах в отечественной истории и достижениях страны ХХI века по семи основным тематикам. Каждый из маршрутов отличается темой, длительностью и иммерсивными форматами.

Другим примером является «Цифровой двойник Москвы». На официальном сайте мэра города сообщается, что это точная 3D-копия столицы в виртуальной реальности, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. Так, с помощью иммерсивных технологий еще на этапе принятия решения о строительстве можно оценить, как постройка впишется в архитектуру города и какую нагрузку создаст на инфраструктуру.