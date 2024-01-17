Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.0 комментариев
В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой и МТС
Таганский райсуд зарегистрировал исковое заявление к телеведущей Анастасии Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС), от которых требуют выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря.
В суде сообщили ТАСС, что МТС значится соответчиком по коллективному иску, поступившему на рассмотрение.
В аналогичном иске, который ранее вернул заявителям Хамовнический суд Москвы, указывалось, что представители российского шоу-бизнеса, включая Ивлееву, причинили истцам существенные нравственные страдания. Они требовали компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей. Истцы хотели, чтобы эту сумму перечислили в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Напомним, перед Новым годом Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.