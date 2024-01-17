В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой и МТС

Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге

Tекст: Александра Юдина

Известно, что сотрудник рассказал об этом в чате сотрудников данного склада, после чего удалил свой аккаунт, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 27 декабря прошлого года он сообщил в том же чате, что помещение «скоро будет гореть», однако его слова тогда никто не воспринял всерьез.

Напомним, в субботу утром в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

Известно, что компания потеряла связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада, однако позднее были найдены все сотрудники склада Wildberries, никто из занятых на складе пропавшим не числится.

