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    Украина довела политику США до ступора
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией
    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине
    Над Курской областью сбили три украинские ракеты
    В бундестаге заявили о выходе США из истории с Украиной
    В Совфеде ответили на желание Болгарии убрать дружбу с Россией из учебников
    Россия вновь стала главным экспортером урана в США
    В России утвердили программу по расширению производства самолетов
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    28 комментариев
    15 января 2024, 12:43

    Песков: У Кремля нет данных о «сбитых» ВСУ самолетах ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У Кремля нет данных о том, что ВСУ сбили какие-то из российских самолетов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Киева о якобы сбитых А-50 и Ил-22 ВС РФ.

    «Информации нет», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков отметил, что эта тема касается СВО, поэтому спрашивать следует у Минобороны.

    Между тем в МО России ранее сообщали, что ВС РФ и средства ПВО сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

    15 января 2024, 05:44
    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине

    Генерал Бридлав: Бездействие Запада приведет к разгрому Украины

    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Есть три вероятных сценария развития конфликта на Украине, причем реализация двоих из них приведет к победе России, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

    Бридлав в беседе с американским журналом Newsweek заявил, что если Запад продолжит нынешнюю политику и не предпримет на украинском направлении ничего нового, то Украина проиграет, поскольку у России «больше людей и ресурсов», передает РИА «Новости».

    В случае же, если Запад прекратит поддержку киевского режима, Украина потеряет десятки тысяч человек и в результате произойдет ее «полное подчинение» России, предупредил генерал.

    «Выиграть» в конфликте, по его мнению, Украина могла бы, если бы Запад передал Киеву все, что ему нужно.

    Ранее Бридлав заявлял, что Киев совершил большую ошибку, решив перенести боевые действия с открытых пространств в города. Он называл это преступлением против собственного народа.

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    14 января 2024, 18:25
    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского

    Политолог Лукьянов: Запад начинает понимать, что навязать украинскую «формулу мира» России не получится

    Эксперт указал на изменения в отношении Запада к «формуле мира» Зеленского
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    На Западе ощущается усталость от конфликта вокруг Украины. От этого появляется осознание, что Москве и Киеву придется садиться за стол переговоров. Но при этом навязать России «формулу мира» Зеленского не получится, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Швейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине.

    «Конечно, не швейцарский МИД определяет ход событий вокруг Украины. Вместе с тем подобные заявления можно расценивать как симптом того, что на Западе пришли к умозаключению, что навязать России то, что Зеленский называет «формулой мира», не получится», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, сейчас западные страны в некотором роде начинают готовить общественное мнение к тому, что необходимо садиться за стол переговоров с участием России. Также становится очевидным, что речь пойдет не об условиях Украины, а о некоем согласованном варианте», – добавил собеседник.

    «Вместе с тем не стоит думать, что эта позиция консолидированная. Такое осознание проявляется во многих государствах, но единого мнения пока нет. Запад хотел бы паузы в текущей кампании, но нужна ли России именно приостановка?» – риторически задался вопросом Лукьянов.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, «не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово».

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». Он подчеркивал, что первые пять пунктов украинского договора были «проработаны на встрече на Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России.

    При этом в декабре в Белом доме заявляли о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Примечательно, что незадолго до встречи в Давосе агентство Bloomberg писало, что «Украина и ее союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему «формула мира» Зеленского обречена на провал.

    Отметим, что Москва неоднократно заявляла, что Киев не сможет навязать свои условия мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогресса в мирном процессе вокруг Украины пока не видно. Он также назвал «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России. Представитель Кремля напомнил, что де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается.

    Коментарии (13)
    15 января 2024, 10:58
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича

    ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    @ t.me/topwar_official

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского летчика-снайпера и экс-главу воздушного командования «Запад» генерал-лейтенанта Станислава Павловича похоронили на Украине, сообщили в командовании ВСУ.

    В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.

    Причина смерти не названа.

    Коментарии (27)
    14 января 2024, 18:34
    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

    Командир батальона ВСУ: Ситуация с личным составом в украинской армии критическая

    В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с личным составом в ВСУ на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов – более 40 лет, заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

    Командир ВСУ добавил, что свежее пополнение очень сильно нужно украинской армии, не хватает молодых солдат, но на фронт поступают нездоровые мужчины старше 40 лет с большими проблемами со здоровьем, передает Ura.ru.

    Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, «во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам».

    Ранее западные СМИ писали, что украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

    Коментарии (41)
    15 января 2024, 09:04
    Депутат Бундестага заявил о выходе США из истории с украинским конфликтом

    Депутат Бундестага Науйок: США выходят из истории с Украиной, Зеленский активно ищет у других, где можно что-нибудь взять

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок заявил изданию Deutschland Kurier, что президент Украины Владимир Зеленский активно ищет, «где еще можно что-нибудь взять».

    По его словам, Вашингтон в конечном итоге выходит из истории с Украиной, Киев перестал получать от Штатов поддержку, поэтому Зеленский активно ищет, у кого что можно попросить, передает RT.

    Также Науйок раскритиковал политику федерального правительства Германии на фоне бюджетного кризиса.

    Ранее Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Позднее стало известно, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией.

    Коментарии (14)
    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

    Коментарии (33)
    15 января 2024, 06:42
    Глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь

    Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не должны жить полной жизнью

    Tекст: Ольга Никитина

    Уклоняющиеся от мобилизации украинские граждане не имеют права жить полной жизнью, заявил глава подконтрольной Киеву Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью украинскому ТВ.

    «Если ты уклонист, то ты не имеешь права жить полной жизнью, «кайфовать», – приводит его слова ТАСС.

    Ким считает, что уклонисты должны «сидеть дома». При этом он отметил, что обстоятельства у этих людей бывают разные: кто-то боится, кто-то принципиально не хочет отправляться на фронт. Однако у тех, кто «не выполняет то, что выполняют другие», «должны быть ограничения», уверен глава Николаевской ОВА.

    В декабре Ким предлагал мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Коментарии (8)
    14 января 2024, 15:16
    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов

    Министр промышленности Камышин заявил, что на Украине тяжело производить артиллерийские боеприпасы

    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    Украина испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов, взрывчатое вещество и порох являются дефицитными позициями в мире, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада».

    Камышин заявил, что производство снарядов идет тяжело, потому что компоненты для них­ – взрывчатое вещество и порох – являются дефицитными позициями в Евросоюзе и США, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ЗРК Stormer, Avenger и Stinger.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

    Глава штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.

    Коментарии (9)
    15 января 2024, 04:49
    Австралия решила отправить вертолеты вместо Украины на свалку

    ABC: Австралия вместо передачи Украине вертолетов MRH-90 отправит их на свалку

    Tекст: Ольга Никитина

    Австралия приняла решение направить списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию вместо того, чтобы поставить их Украине.

    Как сообщил телеканал ABC, Киев официально запрашивал у австралийских властей эти вертолеты 19 декабря 2023 года. При этом проблемы с их безопасностью и эксплуатацией были хорошо задокументированы, передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре 2023 года австралийские вооруженные силы прекратили эксплуатацию Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после того, как летом четверо австралийских военных погибли в результате крушения MRH-90 во время учений.

    В октябре Австралия пообещала отправить в помощь Украине 3D-принтер.

    Коментарии (8)
    14 января 2024, 17:03
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, в том числе танк и один ЗРК, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо написал, что общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 складов, пунктов наблюдения и управления и так далее.

    По данным губернатора, у ВСУ растет число заболевших и обмороженных в Крынках, эвакуировать их через Днепр невозможно из-за замерзших речных потоков. Сальдо также пишет, что многие военные ВСУ попадают в плен с тяжелыми обморожениями и некрозом тканей.

    Ранее офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (11)
    14 января 2024, 20:29
    В центре Белгорода установили железобетонное укрытие от обстрелов ВСУ

    В Белгороде после атак установили модульную конструкцию для защиты от обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Белгорода возле остановки универсмага после атак ВСУ установили железобетонное модульное сооружение, предназначенное для защиты населения от обстрелов.

    Укрытие представляет собой конструкцию из пяти бетонных плит, скрепленных между собой, с крышей и входным проемом, передает РИА «Новости».

    Внутри коробки есть дополнительное бетонное заграждение, которое защищает от осколков через входной проем, внутри проведены провода для освещения.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России сделают все, чтобы минимизировать, а затем полностью избавиться от угрозы украинских обстрелов Белгорода и других российских городов.

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    15 января 2024, 02:09
    Над Курской областью сбили три украинские ракеты

    Губернатор Старовойт: Над Курской областью сбили три украинские ракеты

    Tекст: Ольга Никитина

    Над территорией Фатежского района Курской области в ночь на понедельник, по предварительным данным, сбили три ракеты ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Старовойт написал об этом в своем Telegram-канале.

    9 января российские средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью, при обстреле села погибла женщина.

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    14 января 2024, 15:03
    Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

    Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет высылать украинских беженцев мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония исключает высылку прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, поскольку они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent.

    Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключила высылку украинцев. По ее словам, ЕС предоставил им временную защиту, и выдавать Украине их Таллин не будет. Каллас подчеркнула, что Украина сама должна обращаться к находящимся в Эстонии украинцам и приглашать их обратно, передает РИА «Новости».

    По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6898 – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (4)
    15 января 2024, 11:20
    Стало известно происхождение высокоточного оружия ВСУ

    ГУР: Все высокоточное оружие, которое есть у ВСУ, западного производства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении украинской армии, западного производства, заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

    По его словам, все высокоточное вооружение, которое имеет Украина, произведено Западом, как и артиллерийские боеприпасы для орудий стандарта НАТО 155 мм, передает ТАСС.

    Скибицкий отметил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку западных партнеров, так как без их помощи продолжать боевые действия просто невозможно.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD.

    Коментарии (4)
    14 января 2024, 16:07
    В Киеве заявили о подготовке договоров о безопасности с США, Германией и Францией

    Советник главы офиса Зеленского Власюк заявил о подготовке договоров о безопасности с США и рядом стран

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией, заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк в эфире телеканала «Рада».

    Власюк заявил, что аналогичные документы, которые были полписаны с Британией, разрабатываются с рядом других стран, начиная с Соединенных Штатов, Германии, Италии, Франции, Канады, Польши. По его словам, идея – предоставление гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Владимир Зеленский и Риши Сунак, который прибыл с неанонсированным визитом в Киев, подписали двустороннее соглашение о безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечается, что соглашение с Украиной не предусматривает участия Британии в конфликте с Россией.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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