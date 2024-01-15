Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.25 комментариев
Путин: Сотрудники СК обеспечивают правопорядок в Донбассе и Новороссии
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с Днем образования СК РФ как самостоятельного органа, отметив, что качества сотрудников следствия помогают обеспечивать законность и правопорядок в Донбассе и Новороссии.
«Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
СК, как подчеркнул российский лидер, является одним из ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сотрудники СК находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаивают интересы государства, а также защищают права и свободы граждан, отметил президент.
Глава государства выразил уверенность, что сотрудники комитета продолжат беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, будут достойно исполнять свой долг. «Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего», – подытожил Путин.
Следственный комитет России был основан 15 января 2011 года как самостоятельный орган.