Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.10 комментариев
Нетаньяху вызвал раздражение Байдена из-за отказа следовать советам США
Axios: Байден недоволен Нетаньяху из-за его отказа выполнять рекомендации США
Президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Белого дома по ситуации в секторе Газа, сообщил портал Axios.
Источники из числа чиновников США сообщили, Байден и другие американские должностные лица сильно раздражены «поведением» Нетаньяху, который отверг большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе. Есть мнение, что терпение президента кончается, по словам другого источника, Вашингтон очень разочарован, передает ТАСС.
В публикации уточняется, что США недовольны тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в Газу.
Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме является нежелание Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также растущее беспокойство относительно продолжающейся активной фазы операции без перехода к более низкой интенсивности боевых действий.
Как отмечает портал, если масштаб действий израильской армии в анклаве не будет сокращен, то Байден не сможет на том же уровне поддерживать действия Израиля.
Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.
Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.