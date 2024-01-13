Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы»
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы, и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.
Израиль продолжит «войну до конца», пока не достигнет «решительной победы» и ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и нейтрализации угрозы из сектора Газы, сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».
Он добавил, что израильскую сторону не остановит «ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой».
Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.