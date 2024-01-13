Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит войну «до полной победы»

Tекст: Алексей Дегтярев

Израиль продолжит «войну до конца», пока не достигнет «решительной победы» и ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и нейтрализации угрозы из сектора Газы, сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».

Он добавил, что израильскую сторону не остановит «ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой».

Напомним, международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Нетаньяху отвергал обвинения в адрес Израиля со стороны ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа.