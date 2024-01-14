Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Анонсирован визит главы МИД КНДР в Москву
ЦТАК: Министр иностранных дел КНДР посетит Россию 15-17 января
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
По данным агентства, визит Чхве Сон Хи пройдет по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова, передает РИА «Новости».
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России нет дела до злости и паники США в связи с переговорами Москвы и Пхеньяна.