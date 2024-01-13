Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
В киевском ТЦ произошел пожар, эвакуировано 200 человек
В торговом центре «Космополит» украинской столицы произошло возгорание, оттуда эвакуировали сотни людей, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
Пожар произошел в одном из помещений ТЦ на четвертом этаже, во время тушения из здания эвакуировали около 200 человек, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Огнеборцы ликвидировали пламя чуть меньше двух часов, никто не пострадал.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна женщина обращалась к медикам с жалобой на отравление продуктами горения. От госпитализации она отказалась, ей оказали помощь на месте. Также за помощью обращались восьмилетний ребенок и мужчина, им тоже оказали помощь на месте.