В киевском ТЦ произошел пожар, эвакуировано 200 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Пожар произошел в одном из помещений ТЦ на четвертом этаже, во время тушения из здания эвакуировали около 200 человек, сообщило ведомство, передает ТАСС.

Огнеборцы ликвидировали пламя чуть меньше двух часов, никто не пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что одна женщина обращалась к медикам с жалобой на отравление продуктами горения. От госпитализации она отказалась, ей оказали помощь на месте. Также за помощью обращались восьмилетний ребенок и мужчина, им тоже оказали помощь на месте.