Захарова назвала нарушением прав человека выдворение Каткова из Латвии

Tекст: Ольга Иванова

Захарова выразила уверенность, что такая акция носит провокационный и политический характер. Также на сайте МИД подчеркивается, что акция «нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии».

В заявлении Захаровой указывается, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей, им будет предоставлена вся необходимая помощь.

Ранее представители региональной администрации Псковской области встретили 82-летнего пенсионера Бориса Каткова после выдворения из Латвии на границе.

Напомним, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил, что несколько тысяч россиян оказались на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок, которые обязывали россиян, имеющих постоянное место жительства в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

СМИ сообщали, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.