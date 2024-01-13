Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.2 комментария
В ВСУ начали жаловаться на здоровье новобранцев
В ВСУ стали появляться жалобы на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, пишет газета New York Times.
Газета сообщает, что потери в рядах украинской армии восполняют лишь частично, чаще всего «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами, передает РИА «Новости».
Украинский солдат на условиях анонимности показал журналистам видео, снятое во время учений. На видео инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. По словам солдата, запечатленный на видео мужчина страдает от алкоголизма. Он также отметил, что «трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц».
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, критерии повышения уровня подготовки военнообязанных будут прописаны в новом законе.