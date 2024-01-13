Tекст: Ольга Иванова

Газета сообщает, что потери в рядах украинской армии восполняют лишь частично, чаще всего «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами, передает РИА «Новости».

Украинский солдат на условиях анонимности показал журналистам видео, снятое во время учений. На видео инструкторы держат мужчину старше 50 лет, чтобы он смог выстрелить из винтовки. По словам солдата, запечатленный на видео мужчина страдает от алкоголизма. Он также отметил, что «трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц».

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, критерии повышения уровня подготовки военнообязанных будут прописаны в новом законе.