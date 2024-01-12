На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки

Глава фракции «Слуга народа» Арахамия признал, что мобилизованных украинцев отправлял на фронт без подготовки

Tекст: Вера Басилая

Арахамия не стал отрицать, что, когда новобранцы попадали на передовую, неоднократно оказывалось, что вместо подготовки они просто расстреляли два рожка, передает RT.

Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации внесли положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы «обученные солдаты сохранили жизнь». По его словам, имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент, передает РИА «Новости».

Ранее в украинском парламенте внезапно отвергли скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие изменения могут внести в этот документ.