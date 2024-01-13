Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.0 комментариев
ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники
В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.
Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.