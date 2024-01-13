В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.7 комментариев
В Чернигове, Сумской области и Херсоне прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило издание «Страна».
По данным официального ресурса для оповещения населения, тревогу отменили в 10.00, передает РИА «Новости».
Взрывы прогремели также в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщил телеканал «5.ua» в Telegram. Также в Кропивницком и Днепропетровске. ПВО работало и в окрестностях Киева заявлял мэр столицы Виталий Кличко.
Ранее власти Украины заявили о поврежденных складах в Харьковской области.