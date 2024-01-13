В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.7 комментариев
Власти Украины заявили о поврежденных складах в Харьковской области
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в селе Ольховатка из-за взрывов были повреждены склады и предприятия.
По словам Синегубова, село Ольховатка подверглось ударам накануне, в результате чего «повреждены два предприятия, склады», передает РИА «Новости».
О каких именно объектах идет речь, чиновник не сообщил.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD.