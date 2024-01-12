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    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 17:04

    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD

    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшую неделю поразила на Донецком направлении более 1,5 тыс. украинских военных, пять танков, две БМП Bradley, пять «Козак» и 14 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили шесть атак со стороны Украины. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны уточнили, что в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, БПЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что Россия поразила пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Отмечается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В Минобороны сообщили, что авиацией ВКС и средствами ПВО за неделю сбиты самолеты Су-27 и Су-25, и вертолет Ми-8 ВСУ, а также уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В ведомстве подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

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    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

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    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (23)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (27)
    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 12:36
    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение сел Победа и Новомихайловка позволит ВС РФ продвинуться к Курахово

    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Южно-Донецкое направление действительно стало более спокойным для Российской армии. Нынешнее положение дел открывает возможность для освобождения сел Победа и Новомихайловка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении.

    «Относительное спокойствие на Южно-Донецком направлении объясняется двумя моментами. Во-первых, противник сейчас испытывает дефицит боеприпасов и вынужден экономить их. Поэтому плотность огня с его стороны снизилась», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, мы продолжаем наращивать количество БПЛА для борьбы с ВСУ. Те же «Ланцеты» используются против артиллерии, а малые коптеры для целей поменьше. В целом обстановка на Южно-Донецком направлении благоприятная для Российской армии. После взятия Марьинки начались бои на востоке Георгиевки. Кроме того, наши военные приближаются к селам Победа и Новомихайловка. Последняя, насколько известно, уже охвачена с двух сторон. В районе Угледара ситуация стабильная», – подчеркнул собеседник.

    «На данный момент следует ожидать, что наша армия продолжит локальные продвижения на Южно-Донецком направлении. В частности, для российских войск важно освободить села Новомихайловка и Победа. Это позволит решить две задачи. Во-первых, в перспективе взятие этих населенных пунктов позволяет идти к городу Курахово. Во-вторых, оно существенно усложняет ситуацию для ВСУ в Угледаре», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее в группировке «Восток» заявили о потере украинскими военными преимущества на Южно-Донецком направлении. Артиллерист с позывным Машук отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью. «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал он.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

    Кроме того, российскими войсками было нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и боевой машине РСЗО «Град».

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Также он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 11:22
    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО
    @ 59.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии, которая возмутила участников спецоперации, сообщили в горадминистрации.

    Молоковских оказался на мероприятии в шапке и куртке с нашивкой в виде норвежского флага итальянского бренда одежды премиум-класса Napapijri из линии одежды, посвященной Скандинавии. Сообщалось, что это возмутило пермских участников СВО из штурмового отряда, поскольку Норвегия оказывала финансовую поддержку ВСУ.

    В мэрии сообщили РИА «Новости», что Молоковских «публично выразил сожаление о своей неосмотрительности». Шапка, как рассказал чиновник, была приобретена достаточно давно, на вид ее логотипа он не обращал внимания. Данный аксессуар Молоковских исключил из своего гардероба, добавили в горадминистрации.

    Также там отметили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО и их семей.

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    10 января 2024, 14:02
    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

    Коментарии (6)
    11 января 2024, 07:10
    В Калуге над техническим сооружением насосной станции взорвался БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в четверг на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв украинского БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    В Telegram-канале он указал, что результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовской областью.

    Коментарии (7)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (17)
    11 января 2024, 04:41
    Комплексы для перевода FPV-дронов в режим самонаводящейся торпеды начали применять в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», которые уже применяются в тестовом режиме в зоне СВО, сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

    По его словам, у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям, передает ТАСС.

    Кузякин пояснил, что FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника, когда цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После пилот переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды, а альше дрон самостоятельно заходит на цель и уничтожает ее.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 09:57
    ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    «К северу и югу от Клещеевки за полтора дня артиллерия уничтожила три украинских опорных пункта», – цитирует Гагина ТАСС.

    Он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Клещеевки, потеряли за сутки 280 военных и два танка.

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    США разожгли на Ближнем Востоке новый военный конфликт

    США и Британия нанесли массовые авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Атака уже вызвала бурную реакцию как в мировом сообществе, так и в самих Штатах. Хуситы в ответ пригрозили Вашингтону и Лондону серьезными последствиями. Зачем Байдену очередной конфликт на Ближнем Востоке и чем обострение обернется для всего региона? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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