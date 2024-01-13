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    Какой сценарий конфликта на Ближнем Востоке выгоден России
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    Cуд удовлетворил иск Газпрома к «Нафтогазу Украины»
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    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    13 января 2024, 09:24

    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика претерпела разделение на два лагеря

    Tекст: Александра Юдина

    В российской журналистике происходит четкое разделение на уехавших из страны и работающих на врага и тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

    По его словам, в данный момент в российской журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, передает РИА «Новости».

    Соловьев отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, а также нынешнее время – спецоперация на Украине.

    «В годы, когда был ковид… многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели», – рассказал он.

    Также глава СЖР добавил, что в преддверии Дня российской печати (отмечается в России 13 января) во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.

    Ранее эксперты обсудили возможность Искусственный интеллект заменить журналистов и пришли в выводу, что ИИ не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников.

    12 января 2024, 17:04
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшую неделю поразила на Донецком направлении более 1,5 тыс. украинских военных, пять танков, две БМП Bradley, пять «Козак» и 14 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили шесть атак со стороны Украины. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны уточнили, что в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, БПЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что Россия поразила пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Отмечается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В Минобороны сообщили, что авиацией ВКС и средствами ПВО за неделю сбиты самолеты Су-27 и Су-25, и вертолет Ми-8 ВСУ, а также уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В ведомстве подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (7)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (27)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

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    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

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    11 января 2024, 12:36
    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение сел Победа и Новомихайловка позволит ВС РФ продвинуться к Курахово

    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Южно-Донецкое направление действительно стало более спокойным для Российской армии. Нынешнее положение дел открывает возможность для освобождения сел Победа и Новомихайловка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении.

    «Относительное спокойствие на Южно-Донецком направлении объясняется двумя моментами. Во-первых, противник сейчас испытывает дефицит боеприпасов и вынужден экономить их. Поэтому плотность огня с его стороны снизилась», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, мы продолжаем наращивать количество БПЛА для борьбы с ВСУ. Те же «Ланцеты» используются против артиллерии, а малые коптеры для целей поменьше. В целом обстановка на Южно-Донецком направлении благоприятная для Российской армии. После взятия Марьинки начались бои на востоке Георгиевки. Кроме того, наши военные приближаются к селам Победа и Новомихайловка. Последняя, насколько известно, уже охвачена с двух сторон. В районе Угледара ситуация стабильная», – подчеркнул собеседник.

    «На данный момент следует ожидать, что наша армия продолжит локальные продвижения на Южно-Донецком направлении. В частности, для российских войск важно освободить села Новомихайловка и Победа. Это позволит решить две задачи. Во-первых, в перспективе взятие этих населенных пунктов позволяет идти к городу Курахово. Во-вторых, оно существенно усложняет ситуацию для ВСУ в Угледаре», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее в группировке «Восток» заявили о потере украинскими военными преимущества на Южно-Донецком направлении. Артиллерист с позывным Машук отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью. «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал он.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

    Кроме того, российскими войсками было нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и боевой машине РСЗО «Град».

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Также он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 11:22
    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО
    @ 59.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии, которая возмутила участников спецоперации, сообщили в горадминистрации.

    Молоковских оказался на мероприятии в шапке и куртке с нашивкой в виде норвежского флага итальянского бренда одежды премиум-класса Napapijri из линии одежды, посвященной Скандинавии. Сообщалось, что это возмутило пермских участников СВО из штурмового отряда, поскольку Норвегия оказывала финансовую поддержку ВСУ.

    В мэрии сообщили РИА «Новости», что Молоковских «публично выразил сожаление о своей неосмотрительности». Шапка, как рассказал чиновник, была приобретена достаточно давно, на вид ее логотипа он не обращал внимания. Данный аксессуар Молоковских исключил из своего гардероба, добавили в горадминистрации.

    Также там отметили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО и их семей.

    Коментарии (17)
    10 января 2024, 14:02
    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

    Коментарии (6)
    12 января 2024, 18:52
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки

    Глава фракции «Слуга народа» Арахамия признал, что мобилизованных украинцев отправлял на фронт без подготовки

    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, критерии повышения уровня подготовки военнообязанных будут прописаны в новом законе, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    Арахамия не стал отрицать, что, когда новобранцы попадали на передовую, неоднократно оказывалось, что вместо подготовки они просто расстреляли два рожка, передает RT.

    Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации внесли положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы «обученные солдаты сохранили жизнь». По его словам, имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент, передает РИА «Новости».

    Ранее в украинском парламенте внезапно отвергли скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие изменения могут внести в этот документ.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 07:10
    В Калуге над техническим сооружением насосной станции взорвался БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в четверг на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв украинского БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    В Telegram-канале он указал, что результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовской областью.

    Коментарии (7)
    12 января 2024, 21:20
    В Киеве заявили о массовом уничтожении Россией мостов на Украине

    Киевский эксперт Жирохов заявил, что ВС России подрывают мосты на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация и артиллерия уничтожают мосты на Украине для создания логистических проблем ВСУ, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

    Аналитик заявил, что Российская армия в последнее время наносит мощные удары по коммуникациям – мостам, уничтожают их всеми средствами, в том числе при помощи авиации, передает РИА «Новости».

    Жирохов считает, что, уничтожив мосты, Москва сможет создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ по территории России.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО.

    Аналитик заявил, что Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами.

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    11 января 2024, 04:41
    Комплексы для перевода FPV-дронов в режим самонаводящейся торпеды начали применять в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», которые уже применяются в тестовом режиме в зоне СВО, сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

    По его словам, у этой технологии огромный потенциал. Цели могут быть не только стационарные, система сможет работать и по подвижным, и по воздушным целям, передает ТАСС.

    Кузякин пояснил, что FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника, когда цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После пилот переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды, а альше дрон самостоятельно заходит на цель и уничтожает ее.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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    11 января 2024, 09:57
    ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ у Клещеевки

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    «К северу и югу от Клещеевки за полтора дня артиллерия уничтожила три украинских опорных пункта», – цитирует Гагина ТАСС.

    Он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Клещеевки, потеряли за сутки 280 военных и два танка.

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    10 января 2024, 12:35
    В Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ

    Глава штаба ВС Швеции Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз

    Tекст: Александра Юдина

    Снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз, заявил в эфире Sveriges Radio начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

    По его словам, цены на необходимые Киеву боеприпасы увеличились в 5-10 раз, передает РИА «Новости».

    Также Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.

    Газета ВЗГЛЯД подсчитала, насколько выгодно для Германии продолжать снабжать Украину оружием.

    Коментарии (5)
    10 января 2024, 21:12
    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    В НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс обещает Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год», следует из заявления совета Украина – НАТО.

    В Брюсселе прошло заседание совета Украина – НАТО на уровне послов, по итогам которого было опубликовано заявление, из которого следует, что страны альянса продолжат оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В документе также говорится, что «многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году». При этом в документе нет информации о новых поставках оружия и не уточняется, сколько денежных средств перечислят Киеву.

    Страны НАТО осудили российские удары по территории Украины, которые, как считают в альянсе, якобы «осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана».

    Ранее стало известно, что страны Запада в 2023-м значительно сократили поставки своих вооружений Украине по сравнению с предыдущим годом.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (3)
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    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

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    Новое правительство Польши пошло против бога

    Польша лишается одной самых фундаментальных скреп, которая еще недавно для этой страны была совершенно незыблемой – веры в бога. И способствовать уничтожению религиозности начало новое правительство Польской Республики. По словам ведущих польских политиков, в стране происходит «моральная революция, которая разрушает традиции». Что случилось с поляками? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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