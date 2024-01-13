Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря

Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика претерпела разделение на два лагеря

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент в российской журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, передает РИА «Новости».

Соловьев отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, а также нынешнее время – спецоперация на Украине.

«В годы, когда был ковид… многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели», – рассказал он.

Также глава СЖР добавил, что в преддверии Дня российской печати (отмечается в России 13 января) во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.

Ранее эксперты обсудили возможность Искусственный интеллект заменить журналистов и пришли в выводу, что ИИ не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников.