Эксперты обсудили возможность ИИ заменить журналистов

На пленарном заседании заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизской республики Чынгыз Эсенгул уулу подчеркнул важность качества информационного обеспечения. По его мнению, оно является условием успешного развития интеграционных процессов.

«В современных условиях информационного общества в связи с активизацией в мире информационных атак фейки и дезинформация, к сожалению, предоставляют угрозу национальной информационной безопасности и социальной стабильности как в Кыргызской республике, так и в мире в целом», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Тема искусственного интеллекта для России не нова, напомнил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев – решение об утверждении соответствующей национальной стратегии было принято еще в 2019 году. Говоря о фейках, Соловьев сделал акцент на опасности подобного инструмента в руках преступников. К особенно катастрофичным последствиям может привести технология дипфейков, считает эксперт. Это наиболее актуально в тех случаях, когда злоумышленник выступает от имени влиятельного политика или значимого общественного деятеля – в сочетании с доверием людей социальный эффект может быть разрушительным.

Однако в целом, по мнению Соловьева, искусственный интеллект пока не может полностью заменить человека: «Важно затронуть такой аспект, как эмоциональное восприятие человеком окружающего мира. Да, искусственный интеллект способен создавать подобные образы, только лишь на основе анализа уже существующей, пусть и огромной, информационной базы. И это действительно существенно облегчает работу людей самых разных профессий. Облегчает, но все же пока не заменяет».

Похожего мнения придерживается и заместитель начальника Управления информации и печати МИД Таджикистана Зарина Исмаилзаде. Она подчеркнула наличие у живых людей уникальных навыков, которые нейросеть не может применять в своей работе.

«Искусственный интеллект не может заменить журналистов полностью. Журналисты обладают уникальными навыками, такими как критическое мышление, аналитические способности и этические принципы, которые необходимы для создания качественной и достоверной информации. Журналисты также могут проводить интервью, исследования и расследования, которые не могут быть выполнены искусственным интеллектом. Поэтому мы считаем, что искусственный интеллект должен быть воспринят как технический помощник журналистов, а не как его замена», – заключила она.

