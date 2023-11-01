С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Эксперты обсудили возможность ИИ заменить журналистов
Искусственный интеллект (ИИ) пока не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников. К такому выводу пришли эксперты на площадке Медиафорума стран СНГ.
На пленарном заседании заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизской республики Чынгыз Эсенгул уулу подчеркнул важность качества информационного обеспечения. По его мнению, оно является условием успешного развития интеграционных процессов.
«В современных условиях информационного общества в связи с активизацией в мире информационных атак фейки и дезинформация, к сожалению, предоставляют угрозу национальной информационной безопасности и социальной стабильности как в Кыргызской республике, так и в мире в целом», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Тема искусственного интеллекта для России не нова, напомнил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев – решение об утверждении соответствующей национальной стратегии было принято еще в 2019 году. Говоря о фейках, Соловьев сделал акцент на опасности подобного инструмента в руках преступников. К особенно катастрофичным последствиям может привести технология дипфейков, считает эксперт. Это наиболее актуально в тех случаях, когда злоумышленник выступает от имени влиятельного политика или значимого общественного деятеля – в сочетании с доверием людей социальный эффект может быть разрушительным.
Однако в целом, по мнению Соловьева, искусственный интеллект пока не может полностью заменить человека: «Важно затронуть такой аспект, как эмоциональное восприятие человеком окружающего мира. Да, искусственный интеллект способен создавать подобные образы, только лишь на основе анализа уже существующей, пусть и огромной, информационной базы. И это действительно существенно облегчает работу людей самых разных профессий. Облегчает, но все же пока не заменяет».
Похожего мнения придерживается и заместитель начальника Управления информации и печати МИД Таджикистана Зарина Исмаилзаде. Она подчеркнула наличие у живых людей уникальных навыков, которые нейросеть не может применять в своей работе.
«Искусственный интеллект не может заменить журналистов полностью. Журналисты обладают уникальными навыками, такими как критическое мышление, аналитические способности и этические принципы, которые необходимы для создания качественной и достоверной информации. Журналисты также могут проводить интервью, исследования и расследования, которые не могут быть выполнены искусственным интеллектом. Поэтому мы считаем, что искусственный интеллект должен быть воспринят как технический помощник журналистов, а не как его замена», – заключила она.