Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

О смерти 55-летнего журналиста сообщил его отец, мужчина умер в украинской тюрьме, он находился там, поскольку критиковал правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщил Карлсон, передает ТАСС.

По его словам, хоть журналист был американцем, администрация США явно «поддерживала его заключение и пытки».

Карлсон заявлял, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля».