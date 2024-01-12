В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.5 комментариев
Карлсон: Американский журналист Лира умер в тюрьме на Украине
На украинской территории умер журналист с американским и чилийским гражданствами Гонсало Лира, его удерживала служба безопасности Украины (СБУ), сообщил американский телеведущий Такер Карлсон.
О смерти 55-летнего журналиста сообщил его отец, мужчина умер в украинской тюрьме, он находился там, поскольку критиковал правительства президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщил Карлсон, передает ТАСС.
По его словам, хоть журналист был американцем, администрация США явно «поддерживала его заключение и пытки».
Карлсон заявлял, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля».