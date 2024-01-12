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Выборы-2024: Голосование на участках способствует развитию общедомовых сообществ
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Депутат из Якутии Николай Бугаев: Очное голосование помогает развивать общедомовые сообщества
Приходя на избирательные участки в день голосования, мы не только исполняем гражданский долг и берем ответственность за будущее государства, но и можем увидеть своих знакомых или познакомиться с соседями. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат из Якутии Николай Бугаев.
«Мы сейчас видим, что быть гражданином России – это не только большая честь, но и серьезная ответственность. На это указывает увеличение числа желающих получить российский паспорт, а также тот факт, что в рядах нашей армии воюет немало иностранных добровольцев, отстаивающих честь страны», – сказал Николай Бугаев, депутат из Якутии, директор ГБУ «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского».
«Поэтому каждый из нас должен в день выборов президента прийти на избирательный участок и отдать голос за своего кандидата. Это позволит россиянам высоко нести знамя ответственности за свое будущее», – добавил он.
«В этом контексте вспоминается известная фраза из советской комедии – «Экзамен для меня всегда праздник, профессор». Вот лично для меня именно выборы ассоциируются с праздником. За долгие годы я успел поработать и в качестве наблюдателя, и как агитатор», – воспоминает собеседник.
«Всегда на участках звучала торжественная и веселая музыка, были развешаны шарики, царила самая настоящая праздничная атмосфера. И это со мной осталось на всю жизнь. Поэтому даже сегодня, когда есть возможность голосовать дистанционно, я прихожу очно», – делится спикер.
«Более того, это позволяет увидеться с соседями и знакомыми, узнать, как у них дела, здоровье. Мы живем в больших городах, в которых огромное количество многоэтажек, но ближе друг к другу мы не становимся. Зачастую люди не знают не то что соседа со двора, даже в одном подъезде не все жильцы знакомы. А на участке можно узнать, кто изо дня в день находится рядом с тобой. Это полезно для развития общедомовых сообществ», – заключил Николай Бугаев.