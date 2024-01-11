Раскольники захватили храм УПЦ в Волынской области Украины

Tекст: Ольга Иванова

По данным Союза православных журналистов, в октябре 2023 года местные жители высказались за передачу Казанского храма ПЦУ, но мнение сторонников УПЦ и настоятеля храма тогда не было учтено, передает РИА «Новости».

Храм был построен в 1801 году, он является памятником архитекторы национального значения. В ходе захвата сторонники ПЦУ выломали дверь.

Ранее рейдеры в камуфляже из ПЦУ штурмом захватили монастырь УПЦ Рождества Богородицы в Черкассах.