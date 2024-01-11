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Раскольники захватили храм УПЦ в Волынской области Украины
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пища Волынской области, сообщил Союз православных журналистов.
По данным Союза православных журналистов, в октябре 2023 года местные жители высказались за передачу Казанского храма ПЦУ, но мнение сторонников УПЦ и настоятеля храма тогда не было учтено, передает РИА «Новости».
Храм был построен в 1801 году, он является памятником архитекторы национального значения. В ходе захвата сторонники ПЦУ выломали дверь.
Ранее рейдеры в камуфляже из ПЦУ штурмом захватили монастырь УПЦ Рождества Богородицы в Черкассах.