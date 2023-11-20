На Украине рейдеры при участии полиции штурмом захватили монастырь УПЦ в Черкассах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению СПЖ, в Черкассах произошло «немыслимое в нормальной стране» побоище: группа бандитов в камуфляже штурмом захватила монастырь УПЦ Рождества Богородицы, передает ТАСС.

Там добавили, что слово «бандиты» – не преувеличение, они «просто по беспределу» избивали священников и прихожан: «ломали челюсти и отбивали почки».

В СПЖ отметили, что в захвате участвовали полицейские, всего в храме собрались до 150 человек в военной форме. По информации СПЖ, избитых людей пришлось госпитализировать на машинах скорой, состояние одного из них очень тяжелое.

В свою очередь пресс-служба УПЦ уточнила, что, по последним данным, в больницу попали четыре человека. Среди пострадавших – священник монастыря иерей Сергей Пащенко, которому, как заключили медики, рейдеры сломали нижнюю челюсть. Все входы в городскую больницу, как сообщают источники с мест, заблокировали представители националистической партии «Нацкорпус» (запрещена в РФ), которые не пускают в помещение даже врачей.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов. Так, летом полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям. Минкульт Украины заявил, что расторжение договора аренды УПЦ с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.