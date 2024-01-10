Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
Сенатор США предрек «драматический перелом» на Украине в пользу России
Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине за месяц переломится в пользу России, если американская сторона не предоставит больше помощи Киеву.
«Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».
Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.
Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».