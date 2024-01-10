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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Первый русский релокант плохо закончил

    «Как сладостно – отчизну ненавидеть. И жадно ждать ее уничтоженья!». Автор этих строк на родине мог бы стать великим ученым и приличным литератором, но закончил свою жизнь в безвестности в захолустном Дублине.

    46 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    29 комментариев
    10 января 2024, 21:59

    Сенатор США предрек «драматический перелом» на Украине в пользу России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация на Украине за месяц переломится в пользу России, если американская сторона не предоставит больше помощи Киеву.

    «Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».

    Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.

    Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (71)
    10 января 2024, 08:31
    В США рассказали о беднеющей Одессе

    CNN: Украинцы живут все беднее и беднее

    В США рассказали о беднеющей Одессе
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина находится в самом тяжелом положении за все время конфликта с Россией, рассказал корреспондент канала CNN в Одессе Михаил Бочурков.

    Как пожаловалась журналисту официантка из полупустого кафе в Одессе, люди с каждым месяцем становятся все беднее, передает РИА «Новости».

    Автор отметил, что настроение украинцев стало «мрачным» из-за опасений того, что помощь Запада утонет в политических склоках.

    По словам Бочкурова, украинское правительство столкнулась с огромным финансовым дефицитом ине сможет выплатить бюджетникам зарплаты в январе.

    Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что союзники Украины не просили Киев о начале переговоров с Россией для заморозки военных действий.

    Коментарии (25)
    10 января 2024, 19:41
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, двое граждан Приднестровья были перемещены на украинскую территорию, заявило министерство госбезопасности Приднестровья.

    Инцидент произошел 7 января, в ходе него применили огнестрельное оружие, по завершении конфликта двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 16:56
    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов

    Аналитик Меркурис: Массированные авиаудары РФ привели к катастрофическим последствиям на Украине

    В Британии объявили о колоссальном ущербе для ПВО Украины от российских ударов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

    По словам эксперта, этот ущерб Западу будет очень трудно возместить с учетом того, что ресурсы заканчиваются, передает РИА «Новости».

    Меркурис добавил, что Россия наносит ракетные удары по Украине, чтобы «измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность». Также такими атаками Россия истощает способность Запада поддерживать Украину, добавил он.

    «Теперь даже там (на Западе – прим. ВЗГЛЯД) начинают понимать, что русские неизбежно победят», – заключил Меркурис.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия создала новое преимущество на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (13)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    10 января 2024, 08:56
    Страны Запада сократили военную помощь Украине
    Страны Запада сократили военную помощь Украине
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Запада в 2023-м значительно сократили поставки своих вооружений Украине по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.

    Как пишет РБК, по итогам 2023 года лишь Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. Так, в 2022 году Запад собирался передать Киеву 574 тяжелых орудия и 434 танка. Но уже в прошлом году Украине пообещали 380 танков и 236 тяжелых орудий.

    По информации немецкого института, за все время конфликта Запад обещал Киеву 814 танков и 97 ракетных систем, а реально поставил лишь 519 танков и 78 ракетных систем, 585 из 810 тяжелых орудий и 45 из 79 обещанных единиц техники.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия противостоит всему коллективному Западу, но российские войска движутся вперед.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

    Коментарии (6)
    10 января 2024, 07:34
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Саратовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    О попытке киевского режима устроить террористическую атаку Минобороны России сообщило в Telegram.

    Напомним, над территорией Белгородской области были уничтожены снаряд РСЗО «Ураган» и беспилотник.

    Коментарии (17)
    10 января 2024, 16:23
    ВС России поразили два цеха сборки украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки поразили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллерия, ракетные войска и БПЛА ВС России поразили два цеха сборки дронов для ВСУ, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен склад боеприпасов украинской армии.

    Ведомство сообщало ранее, что ВСУ на Донецком направлении в последние сутки потеряли 280 человек.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 13:33
    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности

    Мэрия Белгорода предупредила жителей города об угрозе

    Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэрия Белгорода предупреждает жителей города об авиационной опасности.

    В Telegram-канале мэрии указано, что в городе есть авиационная опасность, граждан призывают сохранять бдительность.

    Ранее в Белгороде решили закрывать ТЦ на два часа раньше. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что белгородские чиновники и сотрудники бюджетных организаций пройдут курсы оказания доврачебной помощи.

    Коментарии (8)
    10 января 2024, 15:59
    Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области

    Российская ПВО уничтожила украинский дрон в Воронежской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался произвести атаку на территории Российской Федерации с помощью беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в среду.

    Атаку беспилотника зафиксировали около 14.30 мск в Воронежской области, дежурные средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее дежурные средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны России.

    Коментарии (4)
    10 января 2024, 05:27
    WP назвала победу России на Украине концом глобального лидерства США

    Washington Post заявила, что победа России на Украине станет концом глобального лидерства США

    Tекст: Антон Антонов

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США, заявила гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

    Обозреватель Washington Post Макс Бут, отметил, что «американские деньги для Украины закончились». По его словам, без шагов Конгресса США по преодолению этой ситуации Украину ждут «ужасающие последствия», передает РИА «Новости».

    Он обсудил эту ситуацию с Поляковой. Полякова выразила уверенность, что Украина «потерпит поражение», лишившись американской помощи. Она заявила, что для Киева последствия утраты такой поддержки окажутся «катастрофическими».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева отсутствует план «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

    Коментарии (3)
    10 января 2024, 02:23
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    Маск захотел увидеть «стратегию выхода» для конфликта на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал идею выделить Украине дополнительное финансирование со стороны США на 65,5 млрд долларов.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) одну из версий законопроекта о бюджетных ассигнованиях, Маск заявил: «Еще 65 млрд долларов для Украины? Какая стратегия выхода?». Он заверил, что поддерживает Украину. Однако, по его словам, сложившаяся ситуация похожа на вечный конфликт «без прогресса». Маск посетовал, что «просто жертвуют молодежью страны без каких-либо территориальных приобретений», передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон возмутился тем, что американская администрация не имеет стратегии по украинской тематике, Белый дом не соизволил предоставить информацию о ней.

    Коментарии (2)
    10 января 2024, 12:35
    В Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ

    Глава штаба ВС Швеции Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз

    Tекст: Александра Юдина

    Снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз, заявил в эфире Sveriges Radio начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

    По его словам, цены на необходимые Киеву боеприпасы увеличились в 5-10 раз, передает РИА «Новости».

    Также Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.

    Газета ВЗГЛЯД подсчитала, насколько выгодно для Германии продолжать снабжать Украину оружием.

    Коментарии (5)
    10 января 2024, 00:44
    Взрывы прогремели в Харькове

    Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

    Взрывы прогремели в Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Серия взрывов произошла в Харькове, сообщил глава города Игорь Терехов.

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В понедельник в Харьковской области также произошла серия взрывов.

    Коментарии (0)
    10 января 2024, 21:28
    В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора и ее дочь

    В Киеве обнаружены тела бывшей замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены в Киеве мертвыми в своих квартирах, сообщили украинские СМИ.

    Тела женщин были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев, причины и обстоятельства смерти выясняются. Уточняется, что мать и дочь жили в соседних квартирах, передает ТАСС.

    Известно, что 71-летняя Колинько давно тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь.

    Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, расследовала громкие коррупционные дела того времени.

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