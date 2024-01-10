Tекст: Валерия Городецкая

«Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», – сказал политик на заседании сената, передает РИА «Новости».

Шумер считает, что истощение ресурсов США для помощи Киеву вызывает «восторг» у руководства России.

Ранее экономист сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок».