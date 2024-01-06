Украину сравнили с пациентом после «анестезии»

Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом после «анестезии», который не может обойтись без «внешних подпорок»

Tекст: Ольга Никитина

Как отметил аналитик, платежный баланс Украины «пока» является положительным, однако это связано с внешним кредитованием, передает РИА «Новости».

По его словам, «торговая дыра» приводит к сильнейшему оттоку валюты – отрицательное торговое сальдо составляет 34,1 млрд долларов – это более 20% ВВП Украины.

Экономист напомнил, что прогнозировались минус 22 млрд долларов за год, а получилилучили минус 34 млрд долларов за девять месяцев. «По итогам года будет все 40 млрд», – написал Кущ на своей странице в соцсети Facebook*, заметив, что при таких показателях курс национальной валюты «не живет».

По его словам, курс гривны держится только на внешней финансовой помощи, при этом украинское правительство «занимается расточительством». «Извините, но так во время войны себя не ведут. Внешняя помощь очень расслабила правительство, погрузила его в теплую ванну финансовой поддержки, «обезболила» экономические шоки, но не убрала их», – посетовал экономист.

Как подсчитал аналитик, отток наличной валюты вне банковского сектора составил 10,3 млрд долларов, в то же время Киев позволяет себе «недопустимую роскошь» выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям – 6,1 млрд долларов.

По прогнозам экономиста, самые разрушительные процессы начнутся на Украине в том случае, «если внешние подпорки начнут убирать». Он выразил уверенность, что тогда вся конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма начнет с треском валиться вниз.

Кущ сравнил иностранную помощь с «финансовой анестезией», чтобы Украина «не погибла от болевого шока». «Но наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства», – подчеркнул аналитик.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке Еврокомиссии к возможному провалу переговоров по выделению Евросоюзом помощи Украине

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