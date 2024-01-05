Еврокомиссия стала готовиться к провалу переговоров по выделению помощи Украине

Фон дер Ляйен сообщила о подготовке Еврокомиссии к возможному провалу переговоров по выделению ЕС помощи Украине

Tекст: Антон Антонов

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС фон дер Ляйен заявила, что согласие всех 27 стран ЕС на помощь Украине стало бы «лучшим решением». Однако, по ее словам, необходимо «подготовить и другие варианты», сейчас готовятся «операционные решения», передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен считает, что средств, которые Киев получил в конце 2023 года, должно хватить и на расходы в начале 2024 года – речь идет о последнем транше на 1,5 млрд евро. При этом фон дер Ляйен призвала поторопиться с решением о новом финансировании для Украины.

Она не раскрыла подробностей альтернативной программы. Она также не дала ответа на прямой вопрос, как скоро финансовая помощь Евросоюза в 2024 году может быть направлена Киеву, передает ТАСС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

