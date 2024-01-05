В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.4 комментария
Еврокомиссия стала готовиться к провалу переговоров по выделению помощи Украине
Фон дер Ляйен сообщила о подготовке Еврокомиссии к возможному провалу переговоров по выделению ЕС помощи Украине
Еврокомиссия разрабатывает альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС, если переговоры по программе поддержки на 50 млрд евро провалятся, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС фон дер Ляйен заявила, что согласие всех 27 стран ЕС на помощь Украине стало бы «лучшим решением». Однако, по ее словам, необходимо «подготовить и другие варианты», сейчас готовятся «операционные решения», передает РИА «Новости».
Фон дер Ляйен считает, что средств, которые Киев получил в конце 2023 года, должно хватить и на расходы в начале 2024 года – речь идет о последнем транше на 1,5 млрд евро. При этом фон дер Ляйен призвала поторопиться с решением о новом финансировании для Украины.
Она не раскрыла подробностей альтернативной программы. Она также не дала ответа на прямой вопрос, как скоро финансовая помощь Евросоюза в 2024 году может быть направлена Киеву, передает ТАСС.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.